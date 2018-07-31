"Але ж все правильно": російські пропагандитсы визнали Крим українським

Судячи з геолокації в публікації, півострів належить до нашій країні
Російські пропагандисти випадково визнали Крим українським. Журналісти видання ТАСС опублікували в Instagram публікацію і вказали геолокацію "Севастополь, Україна".
На це звернув увагу користувач Василь Максимов на своїй сторінці в Twitter.
Скріншот (twitter.com/vasilymaximov)
"В ТАССе комусь дали по шапці. Але ж все правильно вказали. Але вже видалили, разом з усіма коментарями", - написав Максимов.
Скріншот поста (twitter.com/vasilymaximov)
"До Речі, туристи у Криму, ви в курсі, що якщо у вас включена геолокація, Twitter показує, що ви в Україні?" – написав блогер з ніком "Північний вітер".
Скріншот поста (twitter.com/severnyi_veter_)
Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.
Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.
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