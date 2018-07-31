"Але ж все правильно": російські пропагандитсы визнали Крим українським

Колаж РБК-Україна

Судячи з геолокації в публікації, півострів належить до нашій країні

Російські пропагандисти випадково визнали Крим українським. Журналісти видання ТАСС опублікували в Instagram публікацію і вказали геолокацію "Севастополь, Україна".

На це звернув увагу користувач Василь Максимов на своїй сторінці в Twitter.

Скріншот (twitter.com/vasilymaximov)

"В ТАССе комусь дали по шапці. Але ж все правильно вказали. Але вже видалили, разом з усіма коментарями", - написав Максимов.

Скріншот поста (twitter.com/vasilymaximov)

"До Речі, туристи у Криму, ви в курсі, що якщо у вас включена геолокація, Twitter показує, що ви в Україні?" – написав блогер з ніком "Північний вітер".

Скріншот поста (twitter.com/severnyi_veter_)

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.

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