"Попер турист": господиня готелю в Криму поскаржилася на "русскіх" відпочивальників

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Жителька півострова розповіла про прибутки від туристів

В анексованому Росією Криму господиня одного з готелів у Форосі розповіла про туристів, які приїжджають відпочити на окупований півострів. Про її розповідь написали на сторінці "Кримський бандерівець" в соцмережі Twitter.

"Крим. Попер турист. "Господиня готелю в Криму: відпочиваючі забирають з номерів все: рушники, покривала і навіть картини... Я раніше з таким взагалі не стикалася... Думаю, таких грошових потоків, як п'ять років тому, в Криму ніколи вже не буде", - передав автор публікації.

"Туристи пішли скупі. Не хочуть платити", - сказала жінка.

Вона також поскаржилася, що її відпочивальники виносять із номерів готелю все, що можуть.

"Я раніше з таким взагалі не зустрічалася - забирають з номерів все: рушники, покривала. В цьому році зняли із стін і відвезли картини! Я, звичайно, сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номери не перевіряти, але такого навіть уявити не могла", - зазначила жінка.

Господиня зізналася, що за останні роки рівень прибутку стрімко впав.

"Думаю, таких грошових потоків, як п'ять років тому, в Криму ніколи вже не буде", - заявила кримчанка.

"Я маю на увазі в доларовому еквіваленті. Курс змінився, ціни зросли, а наші розцінки - ні. Доводиться більшу частину того, що виручили, вкладати назад. У цьому році, наприклад, оновили матраци, наматрацники, щось ще по дрібниці. Оновлюємося, а як інакше?" - сказала господиня готелю.

Публікацію прокоментували в мережі:

"Туристи хоч і скупі, зато скрєпоносні. Хотіли в Расєю, тепер плачте, хоч заливайтесь!".

"Вишивайте на рушниках "Слава Україні". Хр*н хто візьме".

"А ви думали, що буде інакше?".

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скріншот коментарів (twitter.com/CrimeaUA1)

Раніше в мережі показали свіжі фото з Криму.

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