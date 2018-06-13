"Для тех, кто не может определиться": в Крыму продают консервы с мерзкими добавками (фото)

В продуктах нашли паразитов
В оккупированном Российской Федерацией Крыму продают консервы с паразитами и прочей ползучей живностью. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.
Фото: Консервы (twitter.com/KrimRt)
Фото: Консервы (twitter.com/KrimRt)
"Рыба, зараженная паразитами, считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке. - ГОСТ РФ. Куплено в Щелкино", – сказано в подписи к фото.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Пользователи активно обсуждают увиденное.
"Это для тех, кто не может определиться, мясо им или рыбу", – прокомментировали снимки с в сети.
"Это не паразиты, это ископаемые!" – шутят пользователи.
"Условно питательно", - добавили в сети.
Напомним, в сети показали место, где раньше был КаZантип.
"Поповка. КаZантип, который заслужили адепты "русского мира". Мимикрия в Абхазию идет спеша", - говорится в подписи к фотографии.
На снимке видно, что на пляже в поселке никого нет. А ведь раньше здесь проводился один из крупнейших фестивалей электронной музыки КаZантип. В 2018 году он будет проходить в Турции.
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