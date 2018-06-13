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"Для тех, кто не может определиться": в Крыму продают консервы с мерзкими добавками (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:52
Фото: pixabay.com/lola56
Фото: pixabay.com/lola56

В продуктах нашли паразитов

В оккупированном Российской Федерацией Крыму продают консервы с паразитами и прочей ползучей живностью. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.

Фото: Консервы (twitter.com/KrimRt)

Фото: Консервы (twitter.com/KrimRt)

"Рыба, зараженная паразитами, считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке. - ГОСТ РФ. Куплено в Щелкино", – сказано в подписи к фото.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Пользователи активно обсуждают увиденное.

"Это для тех, кто не может определиться, мясо им или рыбу", – прокомментировали снимки с в сети.

"Это не паразиты, это ископаемые!" – шутят пользователи.

"Условно питательно", - добавили в сети.

Напомним, в сети показали место, где раньше был КаZантип.

"Поповка. КаZантип, который заслужили адепты "русского мира". Мимикрия в Абхазию идет спеша", - говорится в подписи к фотографии.

На снимке видно, что на пляже в поселке никого нет. А ведь раньше здесь проводился один из крупнейших фестивалей электронной музыки КаZантип. В 2018 году он будет проходить в Турции.

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Теги: Крым, продукты
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