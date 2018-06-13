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"Для тих, хто не може визначитися": в Криму продають консерви з бридкими добавками (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:52
Фото: pixabay.com/lola56
Фото: pixabay.com/lola56

У продуктах знайшли паразитів

В окупованому Російською Федерацією Криму продають консерви з паразитами та іншою повзучою живністю. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.

Фото: Консерви (twitter.com/KrimRt)

Фото: Консерви (twitter.com/KrimRt)

"Риба, заражена паразитами, вважається умовно придатної, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. - ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Користувачі активно обговорюють побачене.

"Це для тих, хто не може визначитися, м'ясо їм або рибу", - прокоментували знімки з в мережі.

"Це не паразити, це копалини!" - жартують користувачі.

"Умовно поживно", - додали в мережі.

Нагадаємо, в мережі показали місце, де раніше був КаZантип.

"Поповка. КаZантип, який заслужили адепти" русского мира ". Мімікрія в Абхазію йде поспішаючи", - йдеться у підписі до фотографії.

На знімку видно, що на пляжі в селищі нікого немає. А адже раніше тут проводився один з найбільших фестивалів електронної музики КаZантип. У 2018 році він буде проходити в Туреччині.

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Теги: Крым, продукты
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