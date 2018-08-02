"Князь Владимир": скандальный российский актер предстал на сцене в Крыму (фото)

Фото: Пореченков на сцене в Крыму (twitter.com/KrimRt)

Артист исполнил главную роль в спектакле

Российский актер театра и кино, террорист Михаил Пореченков, стрелявший по украинским военным на Донбассе в 2014 году, отправился развлекать детей в аннексированный Россией Крым. Об этом рассказали на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

Сторонник "ДНР" Пореченков выступил в лагере "Артек". 49-летний артист принял участие в детской премьере гала-спектакля "Князь Владимир", в котором сыграл главную роль - князя Владимира.

"Пореченков! Вчера на "Артек-Арене" прошла детская премьера гала-спектакля "Князь Владимир". Илзе Лиепа исполнила в спектакле роль княгини Ольги, роль князя Владимира - Михаил Пореченков!"- сообщили в сети.

Фото: Пореченков на сцене в Крыму (twitter.com/KrimRt)

Фото: На сцене в Крыму (twitter.com/KrimRt)

"Николай Бурляев воплотил образ старца, повествующего историю жизни князя", - отметили в сети.

Вместе с Пореченковым в Крыму выступили российские артисты Илзе Лиепа и Николай Бурляев, который поддержал аннексию Крыма Россией.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Напомним, российский актер Михаил Пореченков в октябре 2014 года обстрелял из пулемета позиции украинских бойцов, которые защищали аэропорт Донецка. В январе 2015 года Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск по подозрению в совершении террористического акта или угрозы его совершения.

Стоит также отметить, что 11 марта 2014-го Пореченков подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Президента РФ Владимира Путина в Украине.

Ранее Константин Хабенский объяснил, почему Пореченков стрелял на Донбассе.

Кстати, Константин Хабенский посетил аннексированный Крым.

За свой поступок актер попал в базу "Миротворца".

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