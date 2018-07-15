Минус один: Хабенский угодил в базу "Миротворца"

Константин Хабенский (фото: vk.com/Константин Хабенский)

Константин Хабенский попал в базу "Миротворца" за то, что несколько дней назад посетил аннексированный РФ Крым

Российский актер и кинорежиссер Константин Хабенский пополнил ряды "Миротворца". Звезда фильмов "Ночной дозор" и "Географ глобус пропил" угодил в "Чистилище" за то, что посетил аннексированный Россией Крым с нарушением закона.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - говорится на сайте.

Скриншот (myrotvorets.center)

Теперь Хабенскому могут грозить санкции. Одна из них - запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

Пользователи сети активно обсуждают поездку актера в аннексированный Крым.

"Там и раньше уже было понятно в принципе, но сейчас окончательно все", - прокомментировал Александр Тверской.

Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)

"Очарованные злом! В Мордоре просто невозможно находиться, не поддаваясь всеобщему безумию. Противостоять могут единицы", - написала Юлия Фоменко.

Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)

Напомним, что 10 июля российский актер-либерал приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса "Артека" в Гурзуфе.

Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)

Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)

"Я всегда относился к "Артеку" с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка. Я успел немного посмотреть детский центр, увидеть, что предлагают детям. Мне кажется, те три недели, проведенные здесь, любому человеку пойдут на пользу. Это такое мощное, в хорошем смысле слова, испытание для каждого", - рассказал Хабенский во время встречи с детьми из так называемых "киноотрядов".

Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)

Отметим, что международный детский центр "Артек" расположен на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В 2014 году центр вместе с другим имуществом на полуострове, принадлежащим Украине, был незаконно присвоен Россией.

Ранее Хабенский объяснил, почему Пореченков стрелял на Донбассе.

Видео: РБК-Украина