Минус один: Хабенский угодил в базу "Миротворца"

Константин Хабенский попал в базу "Миротворца" за то, что несколько дней назад посетил аннексированный РФ Крым
Российский актер и кинорежиссер Константин Хабенский пополнил ряды "Миротворца". Звезда фильмов "Ночной дозор" и "Географ глобус пропил" угодил в "Чистилище" за то, что посетил аннексированный Россией Крым с нарушением закона.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - говорится на сайте.
Скриншот (myrotvorets.center)
Теперь Хабенскому могут грозить санкции. Одна из них - запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.
Пользователи сети активно обсуждают поездку актера в аннексированный Крым.
"Там и раньше уже было понятно в принципе, но сейчас окончательно все", - прокомментировал Александр Тверской.
Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)
"Очарованные злом! В Мордоре просто невозможно находиться, не поддаваясь всеобщему безумию. Противостоять могут единицы", - написала Юлия Фоменко.
Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)
Напомним, что 10 июля российский актер-либерал приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса "Артека" в Гурзуфе.
Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)
Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)
"Я всегда относился к "Артеку" с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка. Я успел немного посмотреть детский центр, увидеть, что предлагают детям. Мне кажется, те три недели, проведенные здесь, любому человеку пойдут на пользу. Это такое мощное, в хорошем смысле слова, испытание для каждого", - рассказал Хабенский во время встречи с детьми из так называемых "киноотрядов".
Хабенский в аннексированном Крыму (фото: artek.org)
Отметим, что международный детский центр "Артек" расположен на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В 2014 году центр вместе с другим имуществом на полуострове, принадлежащим Украине, был незаконно присвоен Россией.
Ранее Хабенский объяснил, почему Пореченков стрелял на Донбассе.
Видео: РБК-Украина