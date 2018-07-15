Мінус один: Хабенський потрапив у базу "Миротворця"

Костянтин Хабенський (фото: vk.com/Константин Хабенский)

Костянтин Хабенський потрапив у базу "Миротворця" за те, що кілька днів тому відвідав анексований РФ Крим

Російський актор і кінорежисер Костянтин Хабенський поповнив ряди "Миротворця". Зірка фільмів "Нічний дозор" і "Географ глобус пропив" потрапив в "Чистилище" за те, що відвідав анексований Росією Крим з порушенням закону.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - йдеться на сайті.

Скріншот (myrotvorets.center)

Тепер Хабенському можуть загрожувати санкції. Одна з них - заборона на в'їзд в Україну терміном щонайменше на три роки.

Користувачі мережі активно обговорюють поїздку актора в анексований Крим.

"Там і раніше вже було зрозуміло в принципі, але зараз остаточно все", - прокоментував Олександр Твєрской.

Скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)

"Зачаровані злом! В Мордорі просто неможливо перебувати, не піддаючись загальному божевіллю. Протистояти можуть одиниці", - написала Юлія Фоменко.

Скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)

Нагадаємо, що 10 липня російський актор-ліберал приїхав на півострів, щоб в якості зіркового гостя взяти участь у Міжнародному дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила "Артеку" в Гурзуфі.

Хабенський у анексованому Криму (фото: artek.org)

Хабенський у анексованому Криму (фото: artek.org)

"Я завжди ставився до "Артеку" з якимось трепетом. Моя мама була тут на зміні в травні 1961 року, і вона досі згадує це і горда тим, що артеківка. Я встиг трохи подивитися дитячий центр, побачити, що пропонують дітям. Мені здається, ті три тижні, проведені тут, будь-якій людині підуть на користь. Це таке потужне, в гарному сенсі слова, випробування для кожного", - розповів Хабенський під час зустрічі з дітьми з так званих "кінозагонів".

Хабенський у анексованому Криму (фото: artek.org)

Зазначимо, що міжнародний дитячий центр "Артек" розташований на південному березі Криму в селищі Гурзуф. У 2014 році центр разом з іншим майном на півострові, що належить Україні, був незаконно привласнений Росією.

Раніше Хабенський пояснив, чому Пореченков стріляв на Донбасі.

Відео: РБК-Україна