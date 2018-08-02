"Князь Володимир": скандальний російський актор постав на сцені в Криму (фото)

Фото: Пореченков на сцені в Криму (twitter.com/KrimRt)

Артист виконав головну роль у виставі

Російський актор театру і кіно, терорист Михайло Пореченков, який стріляв по українським військовим на Донбасі в 2014 році, відправився розважати дітей в анексований Росією Крим. Про це розповіли на сторінці "RoksolanaToday & Крим" в соцмережі Twitter.

Прихильник "ДНР" Пореченков виступив в таборі "Артек". 49-річний артист взяв участь в дитячій прем'єрі гала-вистави "Князь Володимир", в якому зіграв головну роль - князя Володимира.

"Пореченков! Вчора на" Артек-Арені "пройшла дитяча прем'єра гала-вистави "Князь Володимир". Ілзе Лієпа виконала у спектаклі роль княгині Ольги, роль князя Володимира - Михайло Пореченков!" - повідомили в мережі.

Фото: Пореченков на сцені в Криму (twitter.com/KrimRt)

Фото: На сцені в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Микола Бурляєв втілив образ старця, який розповідає історію життя князя", - відзначили в мережі.

Разом з Пореченковим в Криму виступили російські артисти Ілзе Лієпа і Микола Бурляєв, який підтримав анексію Криму Росією.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, російський актор Михайло Пореченков в жовтні 2014 року обстріляв з кулемета позиції українських бійців, які захищали аеропорт Донецька. У січні 2015 року Служба безпеки України оголосила Пореченкова в розшук за підозрою в скоєнні терористичного акту або загрози його вчинення.

Варто також відзначити, що 11 березня 2014-го Пореченков підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики Президента РФ Володимира Путіна в Україні.

Раніше Костянтин Хабенський пояснив, чому Пореченков стріляв на Донбасі.

До речі, Костянтин Хабенський відвідав анексований Крим.

За свій вчинок актор потрапив в базу "Миротворця".

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