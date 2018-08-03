"Іноді раби бунтують": жителі Криму поскаржилися на життя з окупантами

Фото: pixabay

Люди не задоволені тим, що їх ніхто не вирішує проблеми

Кримчани скаржаться в мережі на життя в окупації. Про це свідчить скріншот, опублікований на сторінці "Кримський бандерівець" в Twitter.

"Будні окупованого смехдержавой Криму", - сказано в підписі до скріншоту.

Так, місцеві жителі скаржаться ,що на півострові не перший рік існує проблема про світлом. Однак вирішувати її окупанти не поспішають. Крім того, проблема є і з водопостачанням.

Скріншот (twitter.com/crimeaua1)

Користувачі мережі висловилися з цього приводу в коментарях.

"Вода за розкладом, світло за розкладом, навіть мило скоро буде по талонах, бо нех - митися вони надумали. Воювати треба йти за мрію смершевца Вови - Великий Райх - Велика Євразія", - пишуть вони.

"Мене "здивував" тільки один факт – "адресат питань", - додали в коментарях.

"Цікаво, наскільки у цих рабів вистачить терпіння? Хоча, навіть рабами назвати складно, раби іноді бунтують", - зазначили користувачі.

Раніше господиня готелю в Криму поскаржилася на "російських" відпочиваючих.

"Туристи пішли скупі. Не хочуть платити", - сказала жінка.

Вона також поскаржилася, що її люди виносять із номерів готелю все, що можуть.

"Я раніше з таким взагалі не зустрічалася - забирають з номерів все: рушники, покривала. В цьому році зняли із стін і відвезли картини! Я, звичайно, сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номери не перевіряти, але такого навіть уявити не могла", - зазначила жінка.

До речі, російські пропагандитсы визнали Крим українським.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі