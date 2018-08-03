"Іноді раби бунтують": жителі Криму поскаржилися на життя з окупантами

Люди не задоволені тим, що їх ніхто не вирішує проблеми
Кримчани скаржаться в мережі на життя в окупації. Про це свідчить скріншот, опублікований на сторінці "Кримський бандерівець" в Twitter.
"Будні окупованого смехдержавой Криму", - сказано в підписі до скріншоту.
Так, місцеві жителі скаржаться ,що на півострові не перший рік існує проблема про світлом. Однак вирішувати її окупанти не поспішають. Крім того, проблема є і з водопостачанням.
Скріншот (twitter.com/crimeaua1)
Користувачі мережі висловилися з цього приводу в коментарях.
"Вода за розкладом, світло за розкладом, навіть мило скоро буде по талонах, бо нех - митися вони надумали. Воювати треба йти за мрію смершевца Вови - Великий Райх - Велика Євразія", - пишуть вони.
"Мене "здивував" тільки один факт – "адресат питань", - додали в коментарях.
"Цікаво, наскільки у цих рабів вистачить терпіння? Хоча, навіть рабами назвати складно, раби іноді бунтують", - зазначили користувачі.
Раніше господиня готелю в Криму поскаржилася на "російських" відпочиваючих.
"Туристи пішли скупі. Не хочуть платити", - сказала жінка.
Вона також поскаржилася, що її люди виносять із номерів готелю все, що можуть.
"Я раніше з таким взагалі не зустрічалася - забирають з номерів все: рушники, покривала. В цьому році зняли із стін і відвезли картини! Я, звичайно, сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номери не перевіряти, але такого навіть уявити не могла", - зазначила жінка.
До речі, російські пропагандитсы визнали Крим українським.
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