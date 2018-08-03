В окупованій Алушті людей ховають прямо в річці (фото)

Фото: pixabay

Поховання знаходяться практично в воді

В окупованій Алушті людей ховають на кладовищі, яке розташоване поблизу річки Алагес. Таким чином, поховання знаходяться практично у водоймі. Про це повідомило місцеве видання "Алушта 24".

Свіжі поховання з'явилися в охоронній зоні річки Алагес в 15 метрах від води.

Фото: Кладовищі в Алушті (alushta24.org)

Місцеві "влади" намагаються вирішити цю проблему, але конкретних кроків поки не було зроблено.

Як розповіла "глава адміністрації" Алушти Галина Огнєва, це кладовище існує з 1970 року. Спочатку під нього відвели 7 гектарів. Але на сьогоднішній день цвинтар займає в три рази більшу площу – 20 гектарів.

Фото: Кладовищі в Алушті (alushta24.org)

Річка Алагес – це ліва притока річки Демерджі, вона тече по східній частині Алушти і впадає в море поряд з Піонерським парком і пляжами піонерського парку. Там купаються люди.

Фото: Кладовищі в Алушті (alushta24.org)

До речі, жителі Криму поскаржилися на життя з окупантами.

Раніше господиня готелю в Криму поскаржилася на "російських" відпочиваючих.

"Туристи пішли скупі. Не хочуть платити", - сказала жінка.

Вона також поскаржилася, що її люди виносять із номерів готелю все, що можуть.

"Я раніше з таким взагалі не зустрічалася - забирають з номерів все: рушники, покривала. В цьому році зняли із стін і відвезли картини! Я, звичайно, сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номери не перевіряти, але такого навіть уявити не могла", - зазначила жінка.

Нагадаємо, що російські пропагандисты визнали Крим українським.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну