На украинских АЗС изменилась цена автогаза: сколько стоит

Так, в течение недели (с 28 мая до 4 июня) розничные сети, работающие в среднем в эконом-сегментах, снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л.

Сколько стоит автогаз на АЗС

Автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в сети ZOG - на 50 коп./л, до 14,99 грн /л. Такие сети как "Олас", Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп./л и 20 коп./л соответственно, до 15,99 грн /л.

В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена топлива сетью уменьшилась на 8 коп./л, до 15,83 грн /л.

Средняя стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 коп./л за неделю).

Фото: цены на автогаз (enkorr.ua)