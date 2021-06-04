На українських АЗС змінилась ціна автогазу: скільки коштує

Так, протягом тижня (від 28 травня до 4 червня) роздрібні мережі, що працюють в середньому в економ-сегментах, знизили вартість скрапленого газу в межах 10-50 коп./л.

Скільки коштує автогаз на АЗС?

Автогаз в мережі AMIC подешевшав на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в мережі ZOG - на 50 коп./л, до 14,99 грн/л. Такі мережі як "Олас", Motto і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп./л.

На станціях "БРСМ-Нафта" у Вінницькій і Черкаській областях ціна автогазу знизилася на 50 коп./л і 20 коп./л відповідно, до 15,99 грн/л.

Водночас в Дніпропетровській області ресурс подорожчав на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результаті середня роздрібна ціна палива мережею зменшилася на 8 коп./л, до 15,83 грн/л.

Середня вартість зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) в Україні 4 червня склала 15,69 грн/л (-2 коп./л за тиждень).

Фото: ціни на автогаз (enkorr.ua)