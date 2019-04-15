Что ждет евробляхеров после 24 мая: про штрафы, конфискацию и лишение прав

Фото: коллаж РБК-Украина

Период растаможки автомобилей заканчивается 24 мая

Евробляхеров будут штрафовать с 24 мая за нерастаможенные автомобили. Разница денежных взысканий будет отличаться от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен, а в некоторых случаях станут отбирать водительские удостоверения. Юрист Константин Воловик в эфире программы "Голос.ua" дал ряд рекомендаций автовладельцам о том, как и за что могут наказывать, передает ТСН.

После 24 мая заканчивается периода растаможки. Штраф водителю за рулем евробляхи составит 8,5 тысячи гривен, в случае повторного нарушения сумма вырастит до 17 тысяч гривен, а также повлечет лишение прав на 1 год с конфискацией транспорта.

Также будут штрафовать попавших в таможенные базы - кто ввез евробляху в Украину на свое имя. За "временный ввоз" и просрочку разрешенного периода пребывания будут штрафовать на несколько сотен гривен за пару дней просрочки и до 170 тысяч гривен - за "опоздание" более чем на 30 дней. Таможенные органы смогут заменить данный штраф на конфискацию авто нарушителя.

Авто на еврономерах (фото: РБК-Украина)

Адвокат настоятельно не рекомендует водителям-евробляхерам проводить всевозможные манипуляции, такие как специально писать заявления о похищении, "перебивать" номера и прочее. Воловик подчеркнул, что это чревато уголовной ответственностью.

В случае, когда владелец евробляхи просто на ней ездит, но не ввозил такой автомобиль, можно сдать машину на разборку или использовать в качестве донора запчастей.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, согласно статистике ГПС за первый квартал 2019 года границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше, чем за такой же период в 2018 году.

Также мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.