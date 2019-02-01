Ситуация намного хуже: почему украинцы не спешат узаконивать "евробляхи"

Коллаж РБК-Украина

Дополнительные расходы и поборы делают "дешевую" покупку совершенно невыгодной

У "евробляхеров" появляются все новые и новые проблемы. Помимо того, что в конце мая этого года вступают в силу штрафные санкции в отношении "евроблях", владельцы, пожелавшие их узаконить, говорят, что ситуация намного хуже, чем говорят чиновники. Об этом информирует Сегодня.

Главная проблема, с которой начинают сталкиваться владельцы авто, - дополнительные расходы и поборы, делающие их "дешевую" покупку совершенно невыгодной.

"Те, кто хочет обойтись без брокера, чтобы не платить ему 2,5-3 тысячи грн, стоят в очередях неделями. Я нанял брокера и справился за день. Теперь - проблема с получением сертификата, дающего право оформить украинские номера. Здесь тоже большие очереди. Те, кто не прошел сертификацию, говорят, что цепляются к малейшей трещине на фаре, тонировке стекол. Но есть возможность быстро "решить вопрос" в обход очереди, уплатив вдвое больше", - говорит киевлянин Юрий Пластун.

Поэтому мужчина пока не торопится, раздумывает. Машина, по его словам, в хорошем состоянии, но если всем давать деньги, то в сумме обойдется дороже, чем купить подобное авто в Украине.

А вот Максим Хорошков уплатить согласен, поскольку у его "евробляхи" треснутое стекло, которое заменить выйдет стоимостью в 3,5 тысяч грн. Парень утверждает, что его такая сумма вполне устраивает, однако от дополнительной помощи не отказался бы.

"Ищу тех, кто поможет "договориться". Большие проблемы у тех, кто поставил газобаллонное оборудование в Украине, причем сделал это не на СТО, имеющей лицензию на проведение таких работ, а у нелегальных "умельцев", - говорит он.

Тем временем эксперты прогнозируют массовую продажу поддельных сертификатов на такое ГБО, чтобы машину могли поставить на учет, но это может быть опасно, так как есть риск взрыва газа в любой момент.

Назаренко также говорит о фактах коррупции при сертификации автомобилей, но главную причину он видит в сокращении за последние три года количества сертификационных центров. Утверждает, именно это и является причиной очередей и поборов.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.