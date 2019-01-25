Как растаможить "евробляху", которая оформлена на польскую или литовскую фирму

Коллаж РБК-Украина

Обычно, чтобы решить возникшие проблемы, владельцы авто начинают искать помощь на стороне

На данный момент в интернете можно найти кучу объявлений различных фирм, которые за определенную сумму денег предлагают помощь по всему спектру услуг, гарантируя растаможку "евробляхи" "под ключ". Однако порой вам могут попасться аферисты, которые захотят нажиться на вашей неприятности. Об этом информируют Факты.

Киевлянин Максим Завальский купил как-то в Польше Audi А6 2003 года выпуска в максимальной комплектации всего за 2600 евро. Тогда деньги на оформление купчей у парня были, но друзья сказали, что лучше за 70 евро оформиться сотрудником польской фирмы. Парень так и сделал, поскольку еще не знал, что позже ее придется растаможивать.

"Теперь же, когда появилась возможность легализировать свое авто по адекватной цене оказалось, что той польской конторы уже давно нету. Поиски бывшего директора этой фирмы не увенчались успехом. Немного погуглив в интернете, нашел компанию, которая за 3 тысячи гривен обещала подготовить весь пакет необходимых к растаможке документов, в том числе и снять машину с польского учета. Правда, за это нужно было доплатить еще 200 евро", - говорит парень.

Киевлянин долго не раздумывал, цена была вполне приемлимой. Но после того, как он подписал "договор" и передал деньги, представитель компании исчез и перестал отвечать на звонки.

Позже парень познакомился с Алексеем Моргуновым, который помог ему провести процедуру оформления купчей и снять с учета "евробляху" в стране ее регистрации.

"Если у машины клиента не просрочена страховка, то проблем нет. Он мне дает доверенность и я снимаю авто с учета даже без самой машины. Главное, чтобы все документы были в наличии. Стоит эта процедура в Польше от 200 до 500 евро, в зависимости от типа авто. Эти деньги клиент через онлайн-банкинг переводит на счет польского сервисного центра, и процедура снятия идет без проблем. При этом получать транзитные номера не обязательно. После снятия с учета автомобиль вполне может находится в Польше еще 10 суток", - рассказал Алексей Моргунов.

Некоторые дельцы предлагают еще одну схему легализации проблемных "евроблях" - создание автомобиля-двойника. В украинских базах находят похожую машину, уже стоящую на учете, и под нее создают фальшивый техпаспорт и номера. Однако при неосторожности можно получить очень серьезные проблемы с законом, вплоть до тюремного заключения.

Напомним, что за сутки в Украине растаможили рекордное количество "евроблях".

Мы писали, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

РБК-Украина писало, что в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах".