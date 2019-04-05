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С границ Украины исчезли евробляхеры: что произошло

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 23:23
С границ Украины исчезли евробляхеры: что произошло
Евробляхеры исчезли с границ Украины (фото: РБК-Украина)

Евробляхеры теперь не являются помехой для свободного передвижения желающих пересечь границу

Евробляхеры больше не перегружают государственную границу с Европейским Союзом. Из-за этого очереди желающих пересечь границу значительно уменьшились, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Согласно статистике ГПС за первый квартал нынешнего года границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше, чем за такой же период в 2018 году.

При этом поток желающих выехать за пределы Украины остался на прежнем уровне. Но теперь путешествие через границу стало более комфортным и занимает намного меньше времени.

С границ Украины исчезли евробляхеры: что произошло

Евробляхеры исчезли с границ Украины (фото: РБК-Украина)

Также в ГПС сообщили, что пограничники время от времени фиксируют поддельные страховые сертификаты "Зеленая карта" у тех, кто путешествует на авто. 

Всего из-за отсутствия сертификатов через границу не пропустили более пяти тысяч автомобилей с начала введения на государственной границе Международной системы. Также было обнаружено 51 поддельный и 72 недействительных сертификатов.

Ранее мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

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