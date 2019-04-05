З кордонів України зникли євробляхери: що сталося

Євробляхери зникли з кордонів України (фото: РБК-Україна)

Євробляхери тепер не є перешкодою для вільного пересування бажаючих перетнути кордон

Євробляхери більше не перевантажують державний кордон з Європейським Союзом. Через це черги охочих перетнути кордон значно зменшилися, повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби.

Згідно зі статистикою ДПС за перший квартал нинішнього року кордон перетнули на 460 тисяч автомобілів менше, ніж за такий же період у 2018 році.

При цьому потік бажаючих виїхати за межі України залишився на колишньому рівні. Але тепер подорож через кордон стала більш комфортною і займає набагато менше часу.

Євробляхери зникли з кордонів України (фото: РБК-Україна)

Також у ДПС повідомили, що прикордонники час від часу фіксують підроблені страхові сертифікати "Зелена карта" в тих, хто подорожує на авто.

Через відсутність сертифікатів через кордон не пропустили більше п'яти тисяч автомобілів з початку запровадження на державному кордоні Міжнародної системи. Також було виявлено 51 підроблений і 72 недійсних сертифікатів.

Раніше ми писали про те, що власники євроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через ряд причин.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.