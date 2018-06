Главные концерты лета: кого слушать в Киеве

Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными и яркими концертами июля и августа

Казалось бы, лето только недавно началось, а июнь уже почти позади, как и немало интересных концертов, которые наверняка останутся в памяти яркой вспышкой и одним из самых приятных воспоминаний в этом году. Но впереди еще больше. Самые интересные выводим в отдельную подборку планов "куда еще стоит пойти".

Atlas Weekend, 4 – 8 июля, ВДНГ

Стоимость билетов: 250-6000 грн

Фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве вот уже в четвертый раз. В этом году на его сцене – The Chemical Brothers, Tom Odell, Placebo и LP. Кроме зарубежных гостей, на фестивале ждут немало российских и украинских артистов. Среди их числа: O.Torvald, Bahroma, ЛУНА и прочие.

Warhaus, 18 июля, Зеленый театр

Стоимость билетов: 599-1290 грн

Warhaus — сольный проект Маартена Девольдере из бельгийской группы Balthazar.

Маартен уже записал два альбома – "We Fucked a Flame Into Being" и "Warhaus", которые выпустил практически один за другим. Кстати, одноименный альбом Warhaus, по мнению многих бельгийских медиа, стал лучшей пластинкой года и у него есть все шансы войти в классику бельгийской поп-музыки. Однажды чувственным и элегантным мелодиям Warhaus уже удалось очаровать киевские сердца, и в этот раз у Маартена Девольдере также самые серьезные намерения. Готовьтесь к музыкальным объятиям, наполненных мистикой, экзотикой и томной нежностью.

UPark Festival 2018, 25-26 июля, Стадион "Динамо" им. Лобановского

Стоимость билетов: 2699 - 4700 грн

Настоящий праздник для меломанов всех возрастов – городской фестиваль UPark, который вернулся в Киев спустя перерыв в год. Невероятно, но факт — прямо в центре города выступят те, чьи шоу еще недавно казались фантастикой. Massive Attack и Gorillaz привезут в Киев свои живые выступления, а также команды музыкантов более чем в 50 человек.

Как и во время больших мировых фестивалей, в Киеве можно будет рассчитывать на сюрпризы: вполне вероятно, что Massive Attack выйдут на сцену с британцами Young Fathers, а еще одна участница фестиваля Тов Ло разденется прямо во время своего выступления. Но и это не все, что может случиться с вами на UPark, ведь здесь также ждут полноценные шоу Kaleo, Bonobo, ONUKA и YUKO. А еще: фестивальный маркет, зону с развлечениями и огромный фуд-корт.

Die Antwoord, 6 августа, Stereo Plaza

Cтоимость билетов: 1599-3000 грн

Их ждут в Киеве уже несколько лет. И в этом году, похоже, все ожидания оправдаются.

Звезды южноафриканского хип-хопа, одна из самых эпатажных групп современности — Die Antwoord наконец-то доберется до Украины. Стиль этих ребят впечатляет и запоминается. Их клипы настолько провокационны, что некоторые из них не найти на YouTube. Остается только догадываться и предвкушать — каким же будет их первый украинский концерт. Кстати, недавно группа анонсировала выход последней пластинки в своей дискографии, а это значит, что и шанс увидеть ребят в Киеве, скорее всего, тоже только один.

"Океан Ельзи", 24 августа, НСК "Олимпийский"

Стоимость билетов: 550-950 грн

Как написали на афишах этого концерта сами музыканты, "Ничего, кроме музыки". И действительно, отмечать День рождения Украины по традиции будут громко и очень музыкально. В честь праздника группа сыграет новые треки и все самое лучшее из своей дискографии. В этом году ОЕ не стали просить поклонников помочь собрать им стелист для выступления, остается надеятся, что список хитов, которые выберет группа, не разочарует. Хотя, у "Океан Ельзи" все песни уже давно народные.

Imagine Dragons, 30 августа, НСК "Олимпийский"

Стоимость билетов: 1149 - 1549 грн

В сентябре прошлого года Imagine Dragons отправились в мировое турне в поддержку пластинки "Evolve". Тогда казалось, что в Украине главный проект года не прозвучит никогда. Но вот прошло всего 12 месяцев и мы уже готовы встречать группу в теплом, летнем Киеве. Невероятно, но факт.

Главные хитмейкеры последних лет, обладатели самого большого хита последнего года по версии музыкального издания Rolling Stone, сыграют свои лучшие песни и покажут шоу, которое видели десятки европейских городов. Более 20 треков, среди которых Thunder, Believer, Demons – и все это в последний летний вечер года.

