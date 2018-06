Головні концерти літа: кого слухати у Києві

Пропонуємо вам ознайомитися з найбільш цікавими та яскравими концертами липня і серпня

Здавалося б, літо щойно розпочалося, а червень вже майже позаду, як і чимало цікавих концертів, які напевне залишаться у пам'яті яскравим спалахом і одним з найприємніших спогадів в цьому році. Але попереду ще більше. Найцікавіші виводимо в окрему добірку планів "куди ще варто піти".

Atlas Weekend, 4 – 8 липня, ВДНГ

Вартість квитків: 250-6000 грн

Фестиваль Atlas Weekend пройде в Києві ось вже в четвертий раз. У цьому році на його сцені – The Chemical Brothers, Tom Odell, Placebo і LP. Крім зарубіжних гостей, на фестивалі чекають чимало російських і українських артистів. Серед їх числа: O.Torvald, Bahroma, ЛУНА та інші.

Warhaus, 18 липня, Зелений театр

Вартість квитків: 599-1290 грн

Warhaus — сольний проект Маартена Девольдере з бельгійської групи Balthazar.

Маартен вже записав два альбоми – "We Fucked a Flame Into Being" і "Warhaus", що випустив практично один за іншим. До речі, однойменний альбом Warhaus, на думку багатьох бельгійських меді, став кращою платівкою року і у нього є всі шанси увійти в класику бельгійської поп-музики. Одного разу чуттєвим і елегантним мелодіям Warhaus вже вдалося зачарувати київські серця, і в цей раз у Маартена Девольдере також найсерйозніші наміри. Готуйтеся до музичних обіймів, наповнені містикою, екзотикою і томної ніжністю.

UPark Festival 2018, 25-26 липня, Стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Вартість квитків: 2699 - 4700 грн

Справжнє свято для меломанів всіх віків – міський фестиваль UPark, який повернувся до Києва через перерву в рік. Неймовірно, але факт — прямо в центрі міста виступлять ті, чиї шоу ще недавно здавалися фантастикою. Massive Attack і Gorillaz привезуть у Київ свої живі виступи, а також команди музикантів більш ніж в 50 чоловік.

Як і під час великих світових фестивалів, у Києві можна буде розраховувати на сюрпризи: цілком імовірно, що Massive Attack вийдуть на сцену з британцями Young Fathers, а ще одна учасниця фестивалю Тов Ло роздягнеться прямо під час свого виступу. Але і це не все, що може трапитися з вами на UPark, адже тут також чекають повноцінні шоу Kaleo, Bonobo, ONUKA і YUKO. А ще: фестивальний маркет, зону з розвагами і величезний фуд-корт.

Die Antwoord, 6 серпня, Stereo Plaza

Вартість квитків: 1599-3000 грн

Їх чекають у Києві вже кілька років. І в цьому році, схоже, всі очікування виправдаються.

Зірки південноафриканського хіп-хопу, одна з найепатажніших груп сучасності — Die Antwoord нарешті добереться до України. Стиль цих артистів вражає і запам'ятовується. Їхні кліпи настільки провокаційні, що деякі з них не знайти на YouTube. Залишається тільки здогадуватися і передчувати — яким же буде їх перший український концерт. До речі, нещодавно група анонсувала вихід останньої платівки у своїй дискографії, а це значить, що і шанс побачити групу у Києві, швидше за все, теж тільки один.

"Океан Ельзи", 24 серпня, НСК "Олімпійський"

Вартість квитків: 550-950 грн

Як написали на афішах цього концерту самі музиканти, "Нічого, крім музики". І дійсно, відзначати День народження України за традицією будуть голосно і дуже музично. В честь свята група зіграє нові треки і все найкраще зі своєї дискографії. В цьому році ОЕ не стали просити шанувальників допомогти зібрати їм стелист для виступу, залишається сподіватися, що список хітів, які вибере група, не розчарує. Хоча, у "Океан Ельзи" всі пісні вже давно народні.

Imagine Dragons, 30 серпня, НСК "Олімпійський"

Вартість квитків: 1149 - 1549 грн

У вересні минулого року Imagine Dragons вирушили у світове турне на підтримку платівки "Evolve". Тоді здавалося, що в Україні головний проект року не прозвучить ніколи. Але ось пройшло всього 12 місяців і ми вже готові зустрічати групу в теплому, літньому Києві. Неймовірно, але факт.

Головні хітмейкери останніх років, володарі найбільшого хіта останнього року за версією музичного видання Rolling Stone, зіграють свої найкращі пісні і покажуть шоу, яке бачили десятки європейських міст. Більше 20 треків, серед яких Thunder, Believer, Demons – і все це в останній літній вечір.

Рекомендуємо до перегляду:

