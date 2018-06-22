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50-летие Кузьмы Скрябина: во Львове состоится большой стадионный концерт

STYLERДосуг        22.06.2018 - 01:01
Андрей Кузьменко (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)
Андрей Кузьменко (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

Друзья легендарного музыканта и шоумена споют его песни

15 сентября на "Арене Львов" состоится большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко.

"В этом году Андрею "Кузьме" Кузьменко исполнилось бы 50. Он бы мощно праздновал эту круглую дату вместе со "Скрябиным" и всеми, кто знает и любит его песни. Но Кузьмы нет с нами... Но есть его песни! И они должны звучать наполную!" – говорят организаторы действа.

Отмечается, что более двух десятков самых популярных украинских артистов соберутся на арене, чтобы вместе с десятками тысяч украинцев попеть песен Кузьмы – как хитовые, так и малоизвестные композиции.

Афиша мероприятия

"И это будет лучшее празднование дня рождения Андрея – от друзей для друзей!" – уверены организаторы.

Антитела - Люди, як кораблі

Ранее Styler писал о том, что в Харькове появился огромный портрет Кузьмы Скрябина.

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Теги: Кузьма Скрябин
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