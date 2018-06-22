50-річчя Кузьми Скрябіна: у Львові відбудеться великий стадіонний концерт

Друзі легендарного музиканта і шоумена заспівають його пісні
15 вересня на "Арені Львів" відбудеться великий концерт, присвячений 50-річчю Андрія Кузьменка.
"Цього року Андрієві "Кузьмі" Кузьменку виповнилося б 50. Він би потужно святкував цю круглу дату - разом зі "Скрябіним" і всіма, хто знає та любить його пісні. Але Кузьми з нами немає… Та є його пісні! І вони мають звучати наповну!" – кажуть організатори дійства.
Зазначається, що понад два десятки найпопулярніших українських артистів зберуться на арені, щоб разом із десятками тисяч українців поспівати пісень Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції.
Афіша заходу
"І це буде найкраще відзначення Андрієвого дня народження – від друзів для друзів!" – впевнені організатори.
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