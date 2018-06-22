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50-річчя Кузьми Скрябіна: у Львові відбудеться великий стадіонний концерт

STYLERДозвілля        22.06.2018 - 01:01
Андрій Кузьменко (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)
Андрій Кузьменко (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

Друзі легендарного музиканта і шоумена заспівають його пісні

15 вересня на "Арені Львів" відбудеться великий концерт, присвячений 50-річчю Андрія Кузьменка.

"Цього року Андрієві "Кузьмі" Кузьменку виповнилося б 50. Він би потужно святкував цю круглу дату - разом зі "Скрябіним" і всіма, хто знає та любить його пісні. Але Кузьми з нами немає… Та є його пісні! І вони мають звучати наповну!" – кажуть організатори дійства.

Зазначається, що понад два десятки найпопулярніших українських артистів зберуться на арені, щоб разом із десятками тисяч українців поспівати пісень Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції.

Афіша заходу

"І це буде найкраще відзначення Андрієвого дня народження – від друзів для друзів!" – впевнені організатори.

Антитіла - Люди, як кораблі

Раніше Styler писав про те, що у Харкові з'явився величезний портрет Кузьми Скрябіна.

Що ви не знали про легендарний колектив

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Теги: Кузьма Скрябін
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