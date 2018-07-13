"Блюдо для монстров": телеведущий Руслан Сеничкин поделился необычным рецептом

Фото: Руслан Сеничкин (пресс-служба)

Руслан Сеничкин стал многодетным Волком Вэйном и придумал оригинальный рецепт

Недавно ведущий утреннего развлекательного шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин в кулинарной рубрике "Правила Сніданку" приготовил необычно интересное блюдо – "Фаршированные яйца для монстров".

Вдохновение к приготовлению такого эксклюзивного блюда Руслан нашел во время дублирования роли волка Вэйна в известном американском мультике "Монстры на каникулах 3".

Фото: "Фаршированные яйца для монстров" (пресс-служба)

Рецепт "Фаршированных яиц для монстров" от Руслана Сеничкина

Ингредиенты:

яйца - 5 штук

авокадо - 1 штука

майонез - 2 столовых ложки

васаби - 1 столовая ложка

черника - 150 граммов

лимонный сок - 1 чайная ложка

кунжут - 20 граммов

Видео: Фаршированные яйца для монстров – рецепт Руслана Сеничкина (Youtube-канал "Сніданок з 1+1")

Приготовление:

Варим яйца, но не привычным способом, а в воде с черникой. Чтобы дать яйцам раскраситься "в стиле монстров", оставляем в черной воде на ночь.

Утром чистим, отделяем желток от белка и делаем начинку.

Желток вместе со всеми ингредиентами кладем в блендер, добавляем пару капель лимона, размешиваем до однородной массы и с помощью рукава начиняем яйца.

В конце можно их посыпать черным кунжутом и вуаля - блюдо готово!

Такой красотой можно угощать не только монстров, но и всю семью!

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