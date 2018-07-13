"Страва для монстрів": телеведучий Руслан Сенічкін поділився незвичайним рецептом

Руслан Сенічкін став багатодітним Вовком Вейном і придумав оригінальний рецепт
Нещодавно ведучий ранкового розважального шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін в кулінарній рубриці "Правила Сніданку" приготував незвичайно цікаву страву – "Фаршировані яйця для монстрів".
Натхнення до приготування такої ексклюзивної страви Руслан знайшов під час дублювання ролі вовка Вейна у відомому американському мультику "Монстри на канікулах 3".
Фото: "Фаршировані яйця для монстрів" (прес-служба)
яйця - 5 штук
авокадо - 1 штука
майонез - 2 столові ложки
васабі - 1 столова ложка
чорниця - 150 грамів
лимонний сік - 1 чайна ложка
кунжут - 20 грамів
Відео: Фаршировані яйця для монстрів – рецепт Руслана Сенічкіна (Youtube-канал "Сніданок з 1+1")
Варимо яйця, але не звичайним способом, а у воді з чорницею. Щоб дати яйцям розфарбуватися "в стилі монстрів", залишаємо їх в чорній воді на ніч.
Вранці чистимо, відокремлюємо жовток від білка і робимо начинку.
Жовток разом з усіма інгредієнтами кладемо в блендер, додаємо пару крапель лимону, розмішуємо до однорідної маси і за допомогою рукава начиняємо яйця.
В кінці можна посипати чорним кунжутом і вуаля - страва готова!
Такою красою можна пригощати не тільки монстрів, але і всю сім'ю!
Відео: 5 корисних властивостей черешні, про які ви не знали (video.rbc.ua)
Раніше фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася 10 правилами харчування та активності.