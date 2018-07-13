"Страва для монстрів": телеведучий Руслан Сенічкін поділився незвичайним рецептом

Фото: Руслан Сенічкін (прес-служба)

Руслан Сенічкін став багатодітним Вовком Вейном і придумав оригінальний рецепт

Нещодавно ведучий ранкового розважального шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін в кулінарній рубриці "Правила Сніданку" приготував незвичайно цікаву страву – "Фаршировані яйця для монстрів".

Натхнення до приготування такої ексклюзивної страви Руслан знайшов під час дублювання ролі вовка Вейна у відомому американському мультику "Монстри на канікулах 3".

Фото: "Фаршировані яйця для монстрів" (прес-служба)

Рецепт Фаршированих яєць для монстрів" від Руслана Сенічкіна

Склад:

яйця - 5 штук

авокадо - 1 штука

майонез - 2 столові ложки

васабі - 1 столова ложка

чорниця - 150 грамів

лимонний сік - 1 чайна ложка

кунжут - 20 грамів

Відео: Фаршировані яйця для монстрів – рецепт Руслана Сенічкіна (Youtube-канал "Сніданок з 1+1")

Приготування:

Варимо яйця, але не звичайним способом, а у воді з чорницею. Щоб дати яйцям розфарбуватися "в стилі монстрів", залишаємо їх в чорній воді на ніч.

Вранці чистимо, відокремлюємо жовток від білка і робимо начинку.

Жовток разом з усіма інгредієнтами кладемо в блендер, додаємо пару крапель лимону, розмішуємо до однорідної маси і за допомогою рукава начиняємо яйця.

В кінці можна посипати чорним кунжутом і вуаля - страва готова!

Такою красою можна пригощати не тільки монстрів, але і всю сім'ю!

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