Яичница отдельно: эксперты рассказали о правильном завтраке

Диетологи советуют пересмотреть свой рацион

Диетологи сообщили, что привычка сочетать яичницу с другими продуктами, может негативно сказаться на здоровье. Об этом пишет "Сегодня".

Работники Каролинского института в Стокгольме заявили, что традиционную утреннюю яичницу не стоит сочетать с такими привычными продуктами, как бекон или колбаса.

Они утверждают, что даже небольшое употребление жареного мяса на завтрак может увеличить риск развития такого серьезного заболевания, как рак поджелудочной железы.

При этом, эксперты считают, что яичница – отличный вариант утреннего приема пищи.

"Употребление 50 граммов жареного красного мяса ежедневно повышает риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (примерно столько весят 2 традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%", – объяснили диетологи.

Кроме того, они рекомендуют завтракать вареными яйцами и отварной куриной грудкой вместо яичницы с беконом и советуют отказаться от жареных блюд рано утром, особенно если там есть мясные продукты.

Кстати, эксперты советуют топ-7 продуктов, которые рекомендуется взять в дорогу.

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