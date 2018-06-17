Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Яєчня окремо: експерти розповіли про правильний сніданок

STYLERЇжа        17.06.2018 - 21:45
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Дієтологи радять переглянути свій раціон

Дієтологи повідомили, що звичка поєднувати яєчню з іншими продуктами, може негативно позначитися на здоров'ї. Про це пише "Сьогодні".

Працівники Каролінського інституту в Стокгольмі заявили, що традиційну ранкову яєчню не варто поєднувати з такими звичними продуктами, як бекон або ковбаса.

Вони стверджують, що навіть невелике вживання смаженого м'яса на сніданок може збільшити ризик розвитку такого серйозного захворювання, як рак підшлункової залози.

При цьому, експерти вважають, що яєчня – відмінний варіант ранкового прийому їжі.

"Вживання 50 грамів смаженого червоного м'яса щодня підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози на 19%. 100 грамів такої страви (приблизно стільки важать 2 традиційних шматочка бекону до яєчні) збільшують ризик вже на 40%", – пояснили дієтологи.

Крім того, вони рекомендують снідати вареними яйцями і відвареною курячою грудкою замість яєчні з беконом і радять відмовитися від смажених страв рано вранці, особливо якщо там є м'ясні продукти.

До речі, експерти радять топ-7 продуктів, які рекомендується взяти в дорогу.

Рекомендації тим, хто хоче здати кров (video.rbc.ua)

"Миші і щури": розливний квас може виявитися отрутою "Користь перекусів придумали маркетологи": дієтолог розповіла, скільки разів на день потрібно харчуватися
Теги: еда, здоровая еда, диетолог
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся