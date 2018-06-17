Яєчня окремо: експерти розповіли про правильний сніданок

Дієтологи радять переглянути свій раціон

Дієтологи повідомили, що звичка поєднувати яєчню з іншими продуктами, може негативно позначитися на здоров'ї. Про це пише "Сьогодні".

Працівники Каролінського інституту в Стокгольмі заявили, що традиційну ранкову яєчню не варто поєднувати з такими звичними продуктами, як бекон або ковбаса.

Вони стверджують, що навіть невелике вживання смаженого м'яса на сніданок може збільшити ризик розвитку такого серйозного захворювання, як рак підшлункової залози.

При цьому, експерти вважають, що яєчня – відмінний варіант ранкового прийому їжі.

"Вживання 50 грамів смаженого червоного м'яса щодня підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози на 19%. 100 грамів такої страви (приблизно стільки важать 2 традиційних шматочка бекону до яєчні) збільшують ризик вже на 40%", – пояснили дієтологи.

Крім того, вони рекомендують снідати вареними яйцями і відвареною курячою грудкою замість яєчні з беконом і радять відмовитися від смажених страв рано вранці, особливо якщо там є м'ясні продукти.

До речі, експерти радять топ-7 продуктів, які рекомендується взяти в дорогу.

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