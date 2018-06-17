"Сыр, хлеб, фрукты": топ-7 продуктов, которые рекомендуется взять в дорогу

Диетологи считают, что такие продукты как яйца, бананы и сладости лучше оставить дома

Поездка в другой город предполагает проведение определенного промежутка времени в транспортном средстве. Иногда поездка может длиться несколько суток, а потому важно знать, что взять с собой в дорогу из продуктов питания. Styler подготовил список топ-7 долго хранящихся продуктов, которые можно взять с собой в поезд.

Врачи исходя из особенностей каждого конкретного вида продуктов сделали вывод, что категорически не рекомендуется брать с собой в поезд быстро портящиеся продукты. Помимо расстройств ЖКТ с неприятными симптомами они влекут различные бактериальные заболевания. Да и в принципе пропавшая пища имеет неприятный запах.

Врачи настоятельно не рекомендуют брать с собой:

Хлеб с маслом. Сливочное масло в тепле продуцирует оксиданты, закисляющие организм. Употребление такого продукта в жарком помещении грозит расстройствами ЖКТ. Кисломолочные продукты. Сырки, подслащенные йогурты, сырковые массы – продукты молочного брожения содержащие сахар, в которых моментально начинают распространяться бактерии. То же касается и кефира, ряженки, творога и других, более натуральных продуктов. Мясные продукты. Самостоятельно приготовленные котлеты – это вкусно и часто безопасно. Однако при жаре +25 градусов по Цельсию любимое блюдо может стать ядом. Исключения возможны только если мясопродукты были обработаны в автоклаве. Срок хранения стерилизованных продуктов — не более 4 часов при комнатной температуре. Отварные овощи. Картофель, рагу, цветная капуста и другие лакомства с грядки в отварном виде в поезд лучше не брать. Связывается это с тем, что термически обработанные овощи быстро скисают, что приводит ко многочисленным расстройствам. Отварные яйца. Вопрос о том брать их с собой или нет — спорный. Одни утверждают, что хранение отварного яйца в комнатной температуре возможно в течение около 2-х суток при обеспечении надлежащих условий транспортировки. Важно уложить отварные яйца в сухую бумагу, а также проверить на наличие трещин на скорлупе. Если повреждения имеются, яйцо лучше не употреблять в пищу, так как скорее всего, микробы уже проникли внутрь продукта. Мягкие фрукты. Ягоды и фрукты с мягкой оболочкой могут не только запачкать все вокруг, но и стать опасностью для ЖКТ. Большое содержание сахара приводит к скорому брожению продукта.

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Что врачи рекомендуют брать:

Орехи. Они высококалорийные, быстро насыщают и занимают мало места в сумке. Хлеб. Несладкие хлебобулочные изделия не представляют большого вреда для организма и могут "пережить" сутки в поезде. Твердые сорта сыра. Сыры могут храниться до недели в теплом помещении. Твердые фрукты. Яблоки, апельсины, грейпфруты, сухофрукты и другие плоды сохраняют структуру длительное время. Свежие овощи. Вода. Она не портиться никогда, но для большей целесообразности лучше брать негазированную воду без подсластителей. Колбасные изделия. Стерильным продуктом может считаться лишь колбаса, ветчина или сосиски, упакованные при помощи вакуума, но и они должны быть съедены максимум через 10 часов, если хранились при комнатной температуре.

Кстати, эксперты считают, что гипергидрация так же опасна для организма, как и недостаток жидкости. Чрезмерное поглощение жидкости нередко становится причиной серьезных проблем со здоровьем.

Видео: (video.rbc.ua)