"Сыр, хлеб, фрукты": топ-7 продуктов, которые рекомендуется взять в дорогу

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Диетологи считают, что такие продукты как яйца, бананы и сладости лучше оставить дома
Поездка в другой город предполагает проведение определенного промежутка времени в транспортном средстве. Иногда поездка может длиться несколько суток, а потому важно знать, что взять с собой в дорогу из продуктов питания. Styler подготовил список топ-7 долго хранящихся продуктов, которые можно взять с собой в поезд.
Врачи исходя из особенностей каждого конкретного вида продуктов сделали вывод, что категорически не рекомендуется брать с собой в поезд быстро портящиеся продукты. Помимо расстройств ЖКТ с неприятными симптомами они влекут различные бактериальные заболевания. Да и в принципе пропавшая пища имеет неприятный запах.
Врачи настоятельно не рекомендуют брать с собой:
- Хлеб с маслом. Сливочное масло в тепле продуцирует оксиданты, закисляющие организм. Употребление такого продукта в жарком помещении грозит расстройствами ЖКТ.
- Кисломолочные продукты. Сырки, подслащенные йогурты, сырковые массы – продукты молочного брожения содержащие сахар, в которых моментально начинают распространяться бактерии. То же касается и кефира, ряженки, творога и других, более натуральных продуктов.
- Мясные продукты. Самостоятельно приготовленные котлеты – это вкусно и часто безопасно. Однако при жаре +25 градусов по Цельсию любимое блюдо может стать ядом. Исключения возможны только если мясопродукты были обработаны в автоклаве. Срок хранения стерилизованных продуктов — не более 4 часов при комнатной температуре.
- Отварные овощи. Картофель, рагу, цветная капуста и другие лакомства с грядки в отварном виде в поезд лучше не брать. Связывается это с тем, что термически обработанные овощи быстро скисают, что приводит ко многочисленным расстройствам.
- Отварные яйца. Вопрос о том брать их с собой или нет — спорный. Одни утверждают, что хранение отварного яйца в комнатной температуре возможно в течение около 2-х суток при обеспечении надлежащих условий транспортировки. Важно уложить отварные яйца в сухую бумагу, а также проверить на наличие трещин на скорлупе. Если повреждения имеются, яйцо лучше не употреблять в пищу, так как скорее всего, микробы уже проникли внутрь продукта.
- Мягкие фрукты. Ягоды и фрукты с мягкой оболочкой могут не только запачкать все вокруг, но и стать опасностью для ЖКТ. Большое содержание сахара приводит к скорому брожению продукта.
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Что врачи рекомендуют брать:
- Орехи. Они высококалорийные, быстро насыщают и занимают мало места в сумке.
- Хлеб. Несладкие хлебобулочные изделия не представляют большого вреда для организма и могут "пережить" сутки в поезде.
- Твердые сорта сыра. Сыры могут храниться до недели в теплом помещении.
- Твердые фрукты. Яблоки, апельсины, грейпфруты, сухофрукты и другие плоды сохраняют структуру длительное время.
- Свежие овощи.
- Вода. Она не портиться никогда, но для большей целесообразности лучше брать негазированную воду без подсластителей.
- Колбасные изделия. Стерильным продуктом может считаться лишь колбаса, ветчина или сосиски, упакованные при помощи вакуума, но и они должны быть съедены максимум через 10 часов, если хранились при комнатной температуре.
Кстати, эксперты считают, что гипергидрация так же опасна для организма, как и недостаток жидкости. Чрезмерное поглощение жидкости нередко становится причиной серьезных проблем со здоровьем.
Видео: (video.rbc.ua)
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