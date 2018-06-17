"Сир, хліб, фрукти": топ-7 продуктів, які рекомендується взяти в дорогу

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Дієтологи вважають, що такі продукти, як яйця, банани і солодощі краще залишити вдома
Поїздка в інше місто припускає проведення певного проміжку часу в транспортному засобі. Іноді поїздка може тривати кілька діб, а тому важливо знати, що взяти з собою в дорогу з продуктів харчування. Styler підготував список топ-7 продуктів, які довго зберігаються що можна взяти з собою в поїзд.
Лікарі виходячи з особливостей кожного конкретного виду продуктів зробили висновок, що категорично не рекомендується брати з собою в поїзд продукти, які швидко псуються. Крім розладів ШКТ з неприємними симптомами вони спричиняють різні бактеріальні захворювання. Та й в принципі пропала їжа має неприємний запах.
Лікарі настійно не рекомендують брати з собою:
- Хліб з маслом. Вершкове масло в теплі продукує оксиданти, закіслює організм. Вживання такого продукту в жаркому приміщенні загрожує розладами ШКТ.
- Кисломолочні продукти. Сирки, підсолоджені йогурти, сиркові маси – продукти молочного бродіння містять цукор, у яких моментально починають поширюватися бактерії. Те ж стосується і кефіру, ряжанки, сиру і інших, більш натуральних продуктів.
- М'ясні продукти. Самостійно приготовані котлети – це смачно і часто безпечно. Однак при спеці +25 градусів за Цельсієм улюблена страва може стати отрутою. Винятки можливі тільки якщо м'ясопродукти були оброблені в автоклаві. Термін зберігання стерилізованих продуктів — не більше 4 годин при кімнатній температурі.
- Відварні овочі. Картопля, рагу, цвітна капуста та інші ласощі з грядки у відвареному вигляді в поїзд краще не брати. Пов'язується це з тим, що термічно оброблені овочі швидко скисають, що призводить до численних розладів.
- Відварені яйця. Питання про те брати їх з собою чи ні — спірне. Одні стверджують, що зберігання вареного яйця в кімнатній температурі можливо протягом 2-х діб при забезпеченні належних умов транспортування. Важливо покласти відварені яйця в сухий папір, а також перевірити на наявність тріщин на шкаралупі. Якщо пошкодження є, яйце краще не вживати в їжу, так як швидше за все, мікроби вже проникли всередину продукту.
- М'які фрукти. Ягоди і фрукти з м'якою оболонкою можуть не тільки забруднити все навколо, але і стати небезпекою для ШКТ. Великий вміст цукру призводить до швидкого бродіння продукту.
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Що лікарі рекомендують брати:
- Горіхи. Вони висококалорійні, швидко насичують і займають мало місця в сумці.
- Хліб. Несолодкі хлібобулочні вироби не представляють великої шкоди для організму і можуть "пережити" добу в поїзді.
- Тверді сорти сиру. Сири можуть зберігатися до тижня в теплому приміщенні.
- Тверді фрукти. Яблука, апельсини, грейпфрути, сухофрукти та інші плоди зберігають структуру тривалий час.
- Свіжі овочі.
- Вода. Вона не псується ніколи, але для більшої доцільності краще брати негазовану воду без підсолоджувачів.
- Ковбасні вироби. Стерильним продуктом може вважатися лише ковбаса, шинка або сосиски, запаковані за допомогою вакууму, але і вони повинні бути з'їдені максимум через 10 годин, якщо зберігалися при кімнатній температурі.
До речі, експерти вважають, що гіпергідрація так само небезпечна для організму, як і нестача рідини. Надмірне поглинання рідини нерідко стає причиною серйозних проблем зі здоров'ям.
Відео: (video.rbc.ua)
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