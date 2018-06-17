"Сир, хліб, фрукти": топ-7 продуктів, які рекомендується взяти в дорогу

Дієтологи вважають, що такі продукти, як яйця, банани і солодощі краще залишити вдома

Поїздка в інше місто припускає проведення певного проміжку часу в транспортному засобі. Іноді поїздка може тривати кілька діб, а тому важливо знати, що взяти з собою в дорогу з продуктів харчування. Styler підготував список топ-7 продуктів, які довго зберігаються що можна взяти з собою в поїзд.

Лікарі виходячи з особливостей кожного конкретного виду продуктів зробили висновок, що категорично не рекомендується брати з собою в поїзд продукти, які швидко псуються. Крім розладів ШКТ з неприємними симптомами вони спричиняють різні бактеріальні захворювання. Та й в принципі пропала їжа має неприємний запах.

Лікарі настійно не рекомендують брати з собою:

Хліб з маслом. Вершкове масло в теплі продукує оксиданти, закіслює організм. Вживання такого продукту в жаркому приміщенні загрожує розладами ШКТ. Кисломолочні продукти. Сирки, підсолоджені йогурти, сиркові маси – продукти молочного бродіння містять цукор, у яких моментально починають поширюватися бактерії. Те ж стосується і кефіру, ряжанки, сиру і інших, більш натуральних продуктів. М'ясні продукти. Самостійно приготовані котлети – це смачно і часто безпечно. Однак при спеці +25 градусів за Цельсієм улюблена страва може стати отрутою. Винятки можливі тільки якщо м'ясопродукти були оброблені в автоклаві. Термін зберігання стерилізованих продуктів — не більше 4 годин при кімнатній температурі. Відварні овочі. Картопля, рагу, цвітна капуста та інші ласощі з грядки у відвареному вигляді в поїзд краще не брати. Пов'язується це з тим, що термічно оброблені овочі швидко скисають, що призводить до численних розладів. Відварені яйця. Питання про те брати їх з собою чи ні — спірне. Одні стверджують, що зберігання вареного яйця в кімнатній температурі можливо протягом 2-х діб при забезпеченні належних умов транспортування. Важливо покласти відварені яйця в сухий папір, а також перевірити на наявність тріщин на шкаралупі. Якщо пошкодження є, яйце краще не вживати в їжу, так як швидше за все, мікроби вже проникли всередину продукту. М'які фрукти. Ягоди і фрукти з м'якою оболонкою можуть не тільки забруднити все навколо, але і стати небезпекою для ШКТ. Великий вміст цукру призводить до швидкого бродіння продукту.

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Що лікарі рекомендують брати:

Горіхи. Вони висококалорійні, швидко насичують і займають мало місця в сумці. Хліб. Несолодкі хлібобулочні вироби не представляють великої шкоди для організму і можуть "пережити" добу в поїзді. Тверді сорти сиру. Сири можуть зберігатися до тижня в теплому приміщенні. Тверді фрукти. Яблука, апельсини, грейпфрути, сухофрукти та інші плоди зберігають структуру тривалий час. Свіжі овочі. Вода. Вона не псується ніколи, але для більшої доцільності краще брати негазовану воду без підсолоджувачів. Ковбасні вироби. Стерильним продуктом може вважатися лише ковбаса, шинка або сосиски, запаковані за допомогою вакууму, але і вони повинні бути з'їдені максимум через 10 годин, якщо зберігалися при кімнатній температурі.

До речі, експерти вважають, що гіпергідрація так само небезпечна для організму, як і нестача рідини. Надмірне поглинання рідини нерідко стає причиною серйозних проблем зі здоров'ям.

Відео: (video.rbc.ua)