"Вода - это смерть": названы ситуации, при которых поглощение жидкости противопоказано

Эксперты считают, что гипергидрация так же опасна для организма, как и недостаток жидкости

Чрезмерное поглощение жидкости нередко становится причиной серьезных проблем со здоровьем. Избавиться от них часто намного сложнее, чем отказаться от лишнего глотка влаги. В каких случаях обычная питьевая вода может навредить человеку? Styler собрал мнение экспертов по этому вопросу.

Очистка почек.

Существует миф, что обильное питье помогает очистить почки, способствует их лучшей работе. На самом деле почки работают сами по себе и не нуждаются в очистке от шлаков.

"Чрезмерное потребление воды может оказаться вредным", — считает нефролог Пьер Ронсо.

Чтобы поддерживать постоянный объем жидкости в организме, почки могут реабсорбировать часть воды, которую уже отфильтровали. Они обеспечивают тонкую регуляцию объема и концентрации мочи.

"Чем больше человек пьет, тем меньше почкам приходится экономить и, соответственно, реабсорбировать воду, — объясняет Пьер Ронсо. – Предназначенные для этого канальцы используются все реже и отвыкают работать".

Это означает, что в случае повышенной окружающей температуры или при больших нагрузках, организм не сможет экономить воду.

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Вода на ночь.

Нельзя пить непосредственно перед сном. Для того чтобы отказаться от стакана воды перед сном, существует как минимум две причины. Первая заключается в возможном расстройстве режима сна, которое нередко даже в сознательном возрасте приводит к мочеиспусканию в непредназначенном для этого места. Вполне вероятно, что придется отправиться ночью в туалет, а уснуть удастся не сразу. Вторая причина заключается в том, что ночью наши почки работают медленнее, чем днем. Из-за этого наутро значительно повышается отечность лица и конечностей.

Интенсивные физические нагрузки.

По мнению ученых, употребление жидкости во время спортивных нагрузок может привести к ухудшению состояния во время или после тренировки. Это связано с тем, что во время тренировки тело перегревается, потому спортсмен желая охладиться выпивает чрезмерное количество воды. При поглощении более одного литра воды за часовую тренировку происходит вымывание электролитов. Как следствие, появляется тошнота, головокружение и головная боль.

Работа сердца.

Большое количество жидкости предполагает ускорение циркуляции крови для быстрого выведения излишков. Именно по этой причине сердцу приходится работать более интенсивно. Важно помнить, что сердце — орган, который никогда не останавливается и дополнительные нагрузки в виде гипергидрации могут иметь плачевные последствия. При наличии проблем с сердцем необходимо проконсультироваться с терапевтом относительно дневной дозы воды.

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Пища.

Врачи не рекомендуют запивать острые продукты водой. Связывается это с тем, что к примеру, жжение во рту вызванное перцем чили провоцирует вредное вещество под названием капсаицин. Вода же только распространяет эту молекулу по ротовой полости, что делает только хуже.

Запивать плотный прием пищи водой либо другими напитками также категорически не рекомендуется. Связывается это с тем, что желудок во время приема пищи расширяется. А при поглощении дополнительных 300 мл жидкости желудок достигает критических размеров, что может вызвать различные расстройства ЖКТ, а также привести к серьезным заболеваниям. Это же влияет и на вес: растянутый желудок сложнее насытить, а потому переедание может стать привычкой.

Вопрос воды и веса также касается тех, кто любит подслащенные соки, содовые и другие напитки с глюкозой.

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Морская вода.

Соленая, а тем более морская вода – потенциальная смерть для человека. Так считает диетолог Арно Бадеван, установивший, что в большинстве прибрежных морских вод содержатся патогенные вирусы человека. Потому, даже случайно набрав в рот немного воды во время плавания, поспешите ее выплюнуть, если не хотите испортить отпуск вирусной инфекцией со всеми ее неприятными симптомами.

Во-вторых, в ней содержится такое огромное количество солей, что нашему организму потребуется еще больше жидкости, чтобы их вывести. Это может стать причиной тяжелого обезвоживания, болезней почек, мочеточников и других внутренних органов.

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В целом, эксперты считают, что норма — употребление 1,5 литров негазированной минеральной воды в течение всего дня.

К слову, ученым из университета Беркли в Калифорнии удалось разработать новую версию "магического песка", который способен извлекать влагу из сухого пустынного воздуха. Об этом сообщил исследователь Омар Ягхи, говорится в журнале Science Advances.

Видео: video.rbc.ua