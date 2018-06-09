"Есть огромный интерес": ученые сумели получить стакан воды из воздуха

Эксперимент провели в реальной пустыне

Ученым из университета Беркли в Калифорнии удалось разработать новую версию "магического песка", который способен извлекать влагу из сухого пустынного воздуха. Об этом сообщил исследователь Омар Ягхи, говорится в журнале Science Advances.

"Уже сегодня можно сказать, что к этой технологии есть огромный коммерческий интерес. Сразу несколько стартапов пытаются коммерциализовать эту идею. Все это стало возможно благодаря алюминиевой версии катализатора, чья себестоимость в 150 раз ниже, чем у нашей первой разработки, а КПД примерно в два раза выше", - отметил он.

Следует уточнить, что год назад ученые представили публике необычный прибор, способный извлекать пары воды из воздуха, используя при этом тепло и свет Солнца. Руководствуясь своими знаниями, они сумели собрать первый простейший "генератор воды".

Работает он очень просто – "песок" из частиц металл-органического каркаса, засыпанный в прозрачный сосуд, поглощает воду из воздуха, а свет заставляет пары воды покинуть его и сконденсироваться в другой емкости.

Во время проведения эксперимента в пустынях Аризоны, было зафиксировано весьма положительный результат – килограмм такого "песка" может извлекать около 250 грамм воды из воздуха ежедневно.

Позже ученые модернизировали изначальную версию "генератора воды", уменьшив его себестоимость. Согласно финальных результатов исследования, каждый килограмм "песка" может ежедневно давать от 250 до 400 грамм воды каждый день.

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