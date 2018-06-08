Ученые утверждают, что на 10 гривнах изображен не гетман Мазепа

Специалисты отыскали его прижизненные портреты

Украинские ученые утверждают, что портрет гетмана Ивана Мазепы на 10 гривнах отличается от его реальной внешности. Об этом сообщает ТСН.

Специалисты отыскали 12 прижизненных портретов Мазепы. Выяснилось, что на них он не так выглядит, как на купюрах и в учебниках истории.

За легендарного гетмана раньше принимали и литовского гетмана Павла Сапегу, и гетмана Пилипа Орлика, и молодого князя Потемкина. Однако реальные изображения Мазепы ученый Сергей Павленко отыскал на стенах Троицкой церкви в Киево-Печерской лавре. По его словам, недавно реставраторы и археологи подтвердили датировку рисунков концом ХVII века. Раньше считалось, что росписи на 50 лет моложе, поэтому Мазепы на них быть не могло.

Видео: Ученые нашли прижизненные портреты Мазепы (tsn.ua)

"Это 1696 год – это ему было в районе 56 лет, но эти художники еще пытались придать им младший возраст. Никто не стер Мазепу, потому что Мазепу помнили уже такого седовласого, седобородого", - сказал Павленко.

Физиогномист Александр Иванов видел сначала двух разных людей, когда присматривался к "новым лицам" Мазепы. После тщательного сопоставления он признал, что речь может идти про одну персону, но с большими комплиментами от художника.

В Троицкой церкви полководца изобразили в разных ипостасях – от апостола до мыслителя, а приукрасить действительность увеличенной челюстью или моложавыми щеками до появления фотографии было нетрудно.

Напомним, что ученые запустили проект по сбору ДНК всех живых существ.

Ученые объясняют, что благодаря этому проекту, в будущем вымирание очередного вида животных не будет означать полное его исчезновение. Все подробности о животном, его особенности и внешний вид можно будет увидеть в его ДНК.

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