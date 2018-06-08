Вчені стверджують, що на 10 гривнях зображений не гетьман Мазепа

Фахівці відшукали його прижиттєві портрети

Українські вчені стверджують, що портрет гетьмана Івана Мазепи на 10 гривнях відрізняється від його реальної зовнішності. Про це повідомляє ТСН.

Фахівці відшукали 12 прижиттєвих портретів Мазепи. З'ясувалося, що на них він не так виглядає, як на купюрах і в підручниках історії.

За легендарного гетьмана раніше брали і литовського гетьмана Павла Сапегу, і гетьмана Пилипа Орлика, і молодого князя Потьомкіна. Однак реальні зображення Мазепи вчений Сергій Павленко відшукав на стінах Троїцької церкви в Києво-Печерській лаврі. За його словами, нещодавно реставратори і археологи підтвердили датування малюнків кінцем ХVII століття. Раніше вважалося, що розписи на 50 років молодше, тому Мазепи на них бути не могло.

Відео: Вчені знайшли прижиттєві портрети Мазепи (tsn.ua)

"Це 1696 рік – це йому було в районі 56 років, але ці художники ще намагалися надати їм молодший вік. Ніхто не стер Мазепу, бо Мазепу пам'ятали вже такого сивочолого, сивобородого", - сказав Павленко.

Фізіогноміст Олександр Іванов бачив спочатку двох різних людей, коли придивлявся до "нових облич" Мазепи. Після ретельного зіставлення він визнав, що мова може йти про одну персону, але з великими компліментами від художника.

В Троїцькій церкві полководця зобразили в різних іпостасях – від апостола до мислителя, а прикрасити дійсність збільшеною щелепою або моложавими щоками до появи фотографії було неважко.

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