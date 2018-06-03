"Умереть - не значит исчезнуть": ученые запустили проект по сбору ДНК всех живых существ

Всех живых существ внесут в каталог

Группа ученых из проекта Earth BioGenome Project начала создавать каталог ДНК всех живых существ на планете. Об этом пишет "Сегодня".

Как сообщают ученые, на Земле живет от 10 до 15 млн эукариотических видов живых существ, из которых наука открыла и описала около 2,3 млн.

Эукариоты – это почти все существующие на планете организмы, за исключением бактерий и архей. Именно эукариотическими видами будет заниматься проект Earth BioGenome Project. Для этого они создадут каталог геномов всех существующих на планете эукариотических форм жизни.

Ученые объясняют, что благодаря этому проекту, в будущем вымирание очередного вида животных не будет означать полное его исчезновение. Все подробности о животном, его особенности и внешний вид можно будет увидеть в его ДНК.

Группа ученых планирует потратить на создание такой базы ДНК ближайшие 10 лет. В базу войдут все существующие животные, водоросли, растения и грибы. Стоит этот проект около $4,7 млрд. Чтобы сохранить такой объем информации понадобится 200 петабайтов дискового пространства.

"Впервые в истории стало возможно эффективно выделить геномы всех известных видов и использовать геномику для открытия остальных 80-90% видов живых существ, ныне скрытых от науки. Долговременные выгоды от создания открытого цифрового хранилища генетической информации земных жизненных форм могут появиться лишь при скоординированных международных усилиях", – пишут ученые в своей статье.

У проекта Earth BioGenome Project остается еще много нерешенных вопросов, главный из которых – сбор образцов ДНК всех живых форм на планете. Зоопарки, музеи, ботанические сады и заповедники не могут покрыть все разнообразие жизни нашей планеты.

Кстати, ученые создали робота с живыми мышцами.

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Видео: video.rbc.ua