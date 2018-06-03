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"Вмерти - не значить зникнути": вчені запустили проект по збору ДНК усіх живих істот

STYLERНаука і техніка        03.06.2018 - 18:50
Фото: ДНК (pixabay.com/geralt)
Фото: ДНК (pixabay.com/geralt)

Всіх живих істот внесуть до каталогу

Група вчених з проекту Earth BioGenome Project почала створювати каталог ДНК усіх живих істот на планеті. Про це пише "Сьогодні".

Як повідомляють вчені, на Землі мешкає від 10 до 15 млн эукариотичних видів живих істот, з яких наука відкрила і описала близько 2,3 млн.

Еукаріоти – це майже всі існуючі на планеті організми, за винятком бактерій і архей. Саме эукариотичними видами буде займатися проект Earth BioGenome Project. Для цього вони створять каталог геномів усіх існуючих на планеті эукариотичних форм життя.

Вчені пояснюють, що завдяки цьому проекту, в майбутньому вимирання чергового виду тварин не буде означати повне його зникнення. Всі подробиці про тварину, її особливості та зовнішній вигляд можна буде побачити в його ДНК.

Група вчених планує витратити на створення такої бази ДНК найближчі 10 років. До бази увійдуть всі існуючі тварини, водорості, рослини та гриби. Коштує цей проект близько $4,7 млрд. Щоб зберегти такий обсяг інформації знадобиться 200 петабайтов дискового простору.

"Вперше в історії стало можливо ефективно виділити геноми всіх відомих видів і використовувати геноміку для відкриття інших 80-90% видів живих істот, нині прихованих від науки. Довгострокові вигоди від створення відкритого цифрового сховища генетичної інформації земних життєвих форм можуть з'явитися лише при скоординованих міжнародних зусиллях", – пишуть вчені в своїй статті.

У проекту Earth BioGenome Project залишається ще багато невирішених питань, головне з яких – збір зразків ДНК усіх живих форм на планеті. Зоопарки, музеї, ботанічні сади, заповідники не можуть покрити всю розмаїтість життя нашої планети.

До речі, вчені створили робота з живими м'язами.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: наука, наука и техника, вчені, ДНК
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