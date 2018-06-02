Ученые создали робота с живыми мышцами (видео)

Устройство имитирует движение человеческого пальца

Японским ученым удалось создать робота с живыми мышцами, который может передвигать предметы при помощи "суставов". Об этом сообщает Science Robotics.

"Наш робот достиг хорошего результата – он вращает сустав на 90 градусов за счет электрического тока, который поступает на мышцы. В основе лежит мышечная ткань крысы, а каркас собран из металла и пластика", - говорится в сообщении.

Также ученые уточнили, что для воссоздания движения человеческого пальца, инженеры воссоздали работу парных мышц – агонистов и антагонистов. Суть их заключается в том, что когда один из них напрягается – второй расслабляется, и наоборот.

"Сустав робота может сгибаться до 90 градусов, что позволяет ему, например, поднимать предметы, а в дальнейшем — выполнять более сложные задачи. Однако из-за быстрой изнашиваемости мышцы прибор можно использовать только в воде. Искусственный мускул, в среднем, живёт не больше недели", - подчеркивается в тексте сообщения.

Видео: робот японских ученых (youtube.com/sciencevio)

Кстати, британский ученый из университета Ноттингема Ричард Рамчерн изобрел фильм под названием "Момент", сюжет которого меняется в зависимости от активности мозга зрителей. Для того, чтоб считывать эти данные, была изобретена специальная программа.

Фильм рассказывает об антиутопичном будущем и показывает, как искусственный интеллект может стать главной опасностью для человечества.

"Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания", — рассказал изобретатель.

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