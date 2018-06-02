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Вчені створили робота з живими м'язами (відео)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 12:19
Фото: робот японських вчених (скриншо/youtube.com/sciencevio)
Фото: робот японських вчених (скриншо/youtube.com/sciencevio)

Пристрій імітує рух людського пальця

Японським вченим вдалося створити робота з живими м'язами, який може пересувати предмети за допомогою "суглобів". Про це повідомляє Science Robotics.

"Наш робот досяг хорошого результату – він обертає суглоб на 90 градусів за рахунок електричного струму, який надходить на м'язи. В основі лежить м'язова тканина щури, а каркас зібраний з металу і пластику", - йдеться в повідомленні.

Також вчені уточнили, що для відтворення руху людського пальця, інженери відтворили роботу парних м'язів – агоністів й антагоністів. Суть їх полягає в тому, що коли один з них напружується – другий розслабляється, і навпаки.

"Суглоб робота може згинатися до 90 градусів, що дозволяє йому, наприклад, піднімати предмети, а в подальшому — виконувати більш складні завдання. Проте через швидку зношуваність м'язу, прилад можна використовувати тільки у воді. Штучний м'яз, в середньому, живе не більше тижня", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: робот японських вчених (youtube.com/sciencevio)

До речі, британський вчений з університету Ноттінгема Річард Рамчерн винайшов фільм під назвою "Момент", сюжет якого змінюється в залежності від активності мозку глядачів. Для того, щоб зчитувати ці дані, була винайдена спеціальна програма.

Фільм розповідає про антиутопичне майбутне і показує, як штучний інтелект може стати головною небезпекою для людства.

"Гарнітура зчитує невеликі електричні сигнали, викликані імпульсами нейронів в мозку. З цього ми отримуємо інформацію про увагу глядача, яка по Bluetooth потрапляє в комп'ютер. Там створена мною система вибере різні варіанти розвитку сюжету в залежності від коливання уваги", — розповів винахідник.

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Теги: вчені, мышцы, дослідження
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