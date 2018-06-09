"Є величезний інтерес": вчені зуміли отримати склянку води з повітря

Експеримент провели в реальній пустелі

Вченим з університету Берклі в Каліфорнії вдалося розробити нову версію "магічного піску", який здатен витягати вологу з сухого пустельного повітря. Про це повідомив дослідник Омар Ягхі, говориться в журналі Science Advances.

"Вже сьогодні можна сказати, що до цієї технології є величезний комерційний інтерес. Відразу кілька стартапів намагаються комерціалізувати цю ідею. Все це стало можливо завдяки алюмінієвої версії каталізатора, чия собівартість в 150 разів нижче, ніж у нашій першій розробці, а ККД приблизно в два рази вище", - зазначив він.

Слід уточнити, що рік тому вчені представили публіці незвичайний прилад, здатний витягувати пари води з повітря, використовуючи при цьому тепло і світло Сонця. Керуючись своїми знаннями, вони зуміли зібрати перший найпростіший "генератор води".

Працює він дуже просто – "пісок" з частинок метал-органічного каркасу, засипаний у прозору посудину, поглинає воду з повітря, а світло змушує пари води покинути його і сконденсуватися в іншу ємність.

Під час проведення експерименту в пустелях Арізони, було зафіксовано досить позитивний результат – кілограм такого "піску" може видобувати близько 250 грам води з повітря щодня.

Пізніше вчені модернізували початкову версію "генератора води", зменшивши його собівартість. Згідно фінальних результатів дослідження, кожен кілограм "піску" може щодня давати від 250 до 400 грам води кожен день.

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