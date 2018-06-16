"Вода - це смерть": названі ситуації, при яких поглинання рідини протипоказане

Експерти вважають, що гипергідрація так само небезпечна для організму, як і нестача рідини

Надмірне поглинання рідини нерідко стає причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Позбутися від них часто набагато складніше, ніж відмовитись від зайвого глотка води. В яких випадках звичайна питна вода може нашкодити людині? Styler зібрав думку експертів з цього питання.

Очищення нирок.

Існує міф, що рясне пиття допомагає очистити нирки, сприяє їх кращій роботі. Насправді нирки працюють самі по собі і не потребують очищення від шлаків.

"Надмірне споживання води може виявитися шкідливим", — вважає нефролог П'єр Ронсо.

Щоб підтримувати постійний об'єм рідини в організмі, нирки можуть реабсорбувати частину води, яку вже відфільтрували. Вони забезпечують тонку регуляцію об'єму і концентрації сечі.

"Чим більше людина п'є, тим менше ниркам доводиться економити і, відповідно, реабсорбувати воду, — пояснює П'єр Ронсо. – Призначені для цього канальці використовуються все рідше і відвикають працювати".

Це означає, що у разі підвищеної температури або при великих навантаженнях, організм не зможе економити воду.

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Вода на ніч.

Не можна пити безпосередньо перед сном. Для того щоб відмовитися від склянки води перед сном, існує як мінімум дві причини. Перша полягає у можливому розладі режиму сну, яке нерідко навіть у свідомому віці призводить до сечовипускання в непризначеному для цього місці. Цілком імовірно, що доведеться відправитися вночі в туалет, а заснути не вдасться відразу. Друга причина полягає в тому, що вночі наші нирки працюють повільніше, ніж вдень. Через це зранку значно підвищується набряклість обличчя і кінцівок.

Інтенсивні фізичні навантаження.

На думку вчених, вживання рідини під час спортивних навантажень може призвести до погіршення стану під час або після тренування. Це пов'язано з тим, що під час тренування тіло перегрівається, тому спортсмен бажаючи охолодитися випиває надмірну кількість води. При поглинанні більше одного літра води за годинне тренування відбувається вимивання електролітів. Як наслідок, з'являється нудота, запаморочення і головний біль.

Робота серця.

Велика кількість рідини передбачає прискорення циркуляції крові для швидкого виведення надлишків. Саме з цієї причини серцю доводиться працювати більш інтенсивно. Важливо пам'ятати, що серце — орган, який ніколи не зупиняється і додаткові навантаження у вигляді гіпергидрації можуть мати плачевні наслідки. При наявності проблем з серцем необхідно проконсультуватися з терапевтом щодо денної дози води.

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Їжа.

Лікарі не рекомендують запивати гострі продукти водою. Пов'язується це з тим, що наприклад, печіння у роті викликане перцем чилі провокує шкідливу речовину під назвою капсаїцин. Вода ж тільки поширює цю молекулу по ротової порожнини, що робить лише гірше.

Запивати щільний прийом їжі водою або іншими напоями також категорично не рекомендується. Пов'язується це з тим, що шлунок під час прийому їжі розширюється. А при поглинанні додаткових 300 мл рідини шлунок досягає критичних розмірів, що може викликати різні розлади ШКТ, а також призвести до серйозних захворювань. Це ж впливає і на вагу: розтягнутий шлунок складніше наситити, а тому переїдання може стати звичкою.

Питання води і ваги також стосується тих, хто любить підсолоджені соки, содові та інші напої з глюкозою.

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Морська вода.

Солона, а тим більше морська вода – потенційна смерть для людини. Так вважає дієтолог Арно Бадеван, який встановив, що у більшості прибережних морських вод містяться патогенні віруси людини. Тому, навіть випадково набравши в рот трохи води під час плавання, поспішіть її виплюнути, якщо не хочете зіпсувати відпустку вірусною інфекцією з усіма її неприємними симптомами.

Також важливо, що ній міститься така величезна кількість солей, що нашому організму потрібно ще більше рідини, щоб їх вивести. Це може стати причиною тяжкого зневоднення, хвороб нирок, сечоводів та інших внутрішніх органів.

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В цілому, експерти вважають, що норма — вживання 1,5-2 літра негазованої мінеральної води протягом всього дня.

До речі, вченим з університету Берклі в Каліфорнії вдалося розробити нову версію "магічного піску", яка здатна витягати вологу з сухого пустельного повітря. Про це повідомив дослідник Омар Ягхи, говориться в журналі Science Advances.

Відео: video.rbc.ua