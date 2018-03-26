Как приготовить полезный салат с грушей и шпинатом: рецепт от судьи МастерШефа

Ведущий и судья шоу МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом

Эктор Хименес-Браво - один из самых известных в Украине кулинаров. Он родился и вырос в солнечной Колумбии, еще в детстве открыв для себя мир кулинарии благодаря любимой маме, которая, казалось, из ничего могла приготовить нечто восхитительно вкусное для всей семьи.

Многие украинские зрители знают Эктора по проекту МастерШеф, в котором он является бессменным судьей.

Предлагаем вам рецепт вкуснейшего и полезнейшего салата с грушей и шпинатом от Эктора Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Салат:

Груши твердые 2 шт.

Яблоки твердые 2 шт.

Шпинат свежий 4 стакана

Сушеная клюква/изюм 1/4 стакана

Соль, перец по вкусу

Соус:

Розмарин нарезанный 1 ст.л.

Мед 1 ст.л. (можно заменить апельсиновым джемом)

Дижонская горчица 1 ст.л.

Лимонный сок 1 ст.л.

Оливковое масло extra virgin 1/3 стакана

Тонко нарежьте груши и яблоки, выложите в глубокую емкость листья шпината, выложите фрукты, посыпьте сушеной клюквой или изюмом.

Отдельно смешайте оливковое масло, горчицу, мед, взбейте с помощью венчика, добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу, розмарин.

Подавайте салат с заправкой.

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Видео: video.rbc.ua

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