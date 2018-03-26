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Як приготувати корисний салат з грушею і шпинатом: рецепт від судді МастерШефа

STYLERЇжа        26.03.2018 - 17:42
Фото: pixabay.com/Einladung_zum_Essen
Фото: pixabay.com/Einladung_zum_Essen

Ведучий та суддя шоу МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом

Ектор Хіменес-Браво - один з найвідоміших в Україні кулінарів. Він народився і виріс у сонячній Колумбії, ще в дитинстві відкривши для себе світ кулінарії завдяки улюбленій мамі, яка, здавалося б, могла з нічого приготувати щось надзвичайно смачне для всієї родини.

Багато українських глядачів знають Ектора за проектом МастерШеф, в якому він є беззмінним суддею.

Пропонуємо вам рецепт дуже смачного і корисного салату з грушею і шпинатом від Ектора Хіменес-Браво.

Склад:

Салат:

Груші тверді 2 шт.

Яблука тверді 2 шт.

Шпинат свіжий 4 склянки

Сушена журавлина/родзинки-1/4 склянки

Сіль, перець за смаком

Соус:

Розмарин нарізаний 1 ст. л.

Мед 1 ст. л. (можна замінити апельсиновим джемом)

Діжонська гірчиця 1 ст. л.

Лимонний сік 1 ст. л.

Оливкова олія extra virgin 1/3 склянки

Тонко наріжте груші та яблука, викладіть в глибоку ємність листя шпинату, викладіть фрукти, посипте сушеної журавлиною або родзинками.

Окремо змішайте оливкову олію, гірчицю, мед, збийте за допомогою віночка, додайте лимонний сік, сіль і перець за смаком, розмарин.

Подавайте салат із заправкою.

Також пропонуємо вам дізнатися найцікавіші факти про їжу. Чи все ви знаєте про ті чи інші продукти?

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Эктор Хименес-Браво, рецепты
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