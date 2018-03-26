Як приготувати корисний салат з грушею і шпинатом: рецепт від судді МастерШефа

Ведучий та суддя шоу МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом
Ектор Хіменес-Браво - один з найвідоміших в Україні кулінарів. Він народився і виріс у сонячній Колумбії, ще в дитинстві відкривши для себе світ кулінарії завдяки улюбленій мамі, яка, здавалося б, могла з нічого приготувати щось надзвичайно смачне для всієї родини.
Багато українських глядачів знають Ектора за проектом МастерШеф, в якому він є беззмінним суддею.
Пропонуємо вам рецепт дуже смачного і корисного салату з грушею і шпинатом від Ектора Хіменес-Браво.
Груші тверді 2 шт.
Яблука тверді 2 шт.
Шпинат свіжий 4 склянки
Сушена журавлина/родзинки-1/4 склянки
Сіль, перець за смаком
Розмарин нарізаний 1 ст. л.
Мед 1 ст. л. (можна замінити апельсиновим джемом)
Діжонська гірчиця 1 ст. л.
Лимонний сік 1 ст. л.
Оливкова олія extra virgin 1/3 склянки
Тонко наріжте груші та яблука, викладіть в глибоку ємність листя шпинату, викладіть фрукти, посипте сушеної журавлиною або родзинками.
Окремо змішайте оливкову олію, гірчицю, мед, збийте за допомогою віночка, додайте лимонний сік, сіль і перець за смаком, розмарин.
Подавайте салат із заправкою.
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Відео: video.rbc.ua
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