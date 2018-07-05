ТОП-10 вещей, которые никогда не должны побывать в вашей микроволновке

Вещи, которые нельзя класть для нагрева в микроволновке

Когда нужно что-то приготовить, каждому человеку хочется сэкономить как можно больше своего времени. Поэтому мы часто используем микроволновую печь. Но нужно быть осторожным: не все подходит для микроволновки. Об этом пишет ресурс Shareably.

Так, никогда не стоит класть в микроволновку такой продукт как яйца. Если вы это сделаете, примерно через 30 секунд вам придется чистить всю печь, поскольку яйцо попросту взорвется. Это происходит потому, что пар, создаваемый внутри скорлупы, слишком быстро нагревает внутреннюю часть продукта.

Далее, виноград. Он также может вызвать взрыв, если положить его в микроволновку и нажать кнопку "пуск".

Не надо пытаться приготовить в микроволной печи и целый картофель. Так же как и яйцо, накопление тепла внутри картошки попросту заставить взорваться продукт.

Ни в коем случае не следует класть в печь также что-нибудь металлическое. Иначе вы получите искры и дым. Это может еще и разрушить приборы, тарелку и все, что вы положили для разогрева.

Также не нужно пытаться класть туда пенопласт. Он может вызвать стирольный газ, который вызывает рак, и химические вещества, которые впитываются в пищу и вызывают проблемы с эндокринной системой.

Не стоит пытаться нагревать пищу в бумажных пакетах. Они могут легко загореться. Есть вероятность, что любые чернила, напечатанные на бумаге, могут впитаться в еду.

Некоторые пластиковые контейнеры. Если вы хотите избежать возможного отравления химвеществами, лучше не используйте такие вещи для приготовления пищи в микроволновке.

Для этого бытового прибора не подойдут и термокружки. Они также могут вызвать похожие проблемы, которые описаны выше, и сделать чай или кофе не очень вкусным.

И никогда не пытайтесь запустить микроволновую печь, если там нет ничего, поскольку способ работы микроволновки заключается в высвобождении низких уровней излучения (микроволн) для нагрева пищи.

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