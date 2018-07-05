ТОП-10 речей, які ніколи не повинні побувати у вашій мікрохвильовій печі

Речі, які не можна класти для нагрівання в мікрохвильову піч

Коли потрібно щось приготувати, кожній людині хочеться заощадити якомога більше свого часу. Тому ми часто використовуємо мікрохвильову піч. Але потрібно бути обережним: не все підходить для мікрохвильовки. Про це пише ресурс Shareably.

Так, ніколи не слід класти в мікрохвильовку такий продукт як яйця. Якщо ви це зробите, приблизно через 30 секунд вам доведеться чистити піч, оскільки яйце просто вибухне. Це відбувається тому, що пар, що створюється всередині шкаралупи, занадто швидко нагріває внутрішню частину продукту.

Далі, виноград. Він також може викликати вибух, якщо покласти його в мікрохвильовку і натиснути кнопку "пуск".

Не треба намагатися приготувати в мікрохвильової печі і цілу картоплю. Так само як і яйце, накопичення тепла всередині картоплі просто змусить вибухнути продукт.

Ні в якому разі не слід класти в піч також щось металеве. Інакше ви отримаєте іскри і дим. Це може зруйнувати прилади, тарілку і все, що ви поклали для розігріву.

Також не потрібно намагатися класти туди пінопласт. Він може викликати стирольний газ, який викликає рак, і хімічні речовини, які вбираються в їжу і викликають проблеми з ендокринною системою.

Не варто намагатися нагрівати їжу в паперових пакетах. Вони можуть легко спалахнути. Є ймовірність, що будь-які чорнила, надруковані на папері, можуть потрапити в їжу.

Деякі пластикові контейнери. Якщо ви хочете уникнути можливого отруєння хімречовинами, краще не використовуйте такі речі для приготування їжі в мікрохвильовій печі.

Для цього побутового приладу не підійдуть і термокружки. Вони також можуть викликати схожі проблеми, які описані вище, і зробити чай або каву не дуже смачними.

І ніколи не намагайтеся запустити мікрохвильову піч, якщо там немає нічого, оскільки спосіб роботи мікрохвильовки полягає у вивільненні низьких рівнів випромінювання (мікрохвиль) для нагріву їжі.

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