Подполковник Матуляк Геннадий спас ценой своей жизни целое село под Гостомелем
Подполковнику Геннадию Васильевичу Матуляку президент Зеленский присвоил звание Героя Украины 1 марта, посмертно. За то, что он уничтожил скопление врага под Гостомелем и спас от гибели целое село.
Что известно о герое Украины – читайте в материале Styler ниже.
Геннадий Васильевич Матуляк погиб 26 февраля 2022 года. Подполковник Матуляк служил в Николаевской 299-й бригаде тактической авиации, был пилотом Су-25М1К.
Как отзываются его сослуживцы и коллеги, Матуляк был настоящим летчиком, асом, круче Тома Круза в Top Gun.
Кроме самолетов и неба, у него была еще одна страсть – езда на мотоцикле и полеты в нескольких метрах от верхушек деревьев.
Подполковник Геннадий Матуляк
В 2011 году украинская авиация переживала не самые лучшие свои времена, но именно тогда Геннадий Васильевич совершил свой первый полет на Су-25.
В то время он имел звание майора. Была возможность уволиться из армии и уйти в гражданскую авиацию, где он точно имел бы больший оклад, но Матуляк твердо решил посвятить свою жизнь защите Украины.
26 февраля Геннадий Матуляк героически уничтожил колонну российских оккупантов на севере Киева, в районе Гостомеля. И в последние секунды своей жизни он отводил падающий штурмовик и жилой застройки села Глебовка Вышгородского района.
Жители этого села обнаружили останки летчика и временно похоронили их рядом с местом аварии самолета.
У Геннадия Мотуляка осталась жена София и двое деток – сын Руслан и дочь София.
Вечная память Герою Украины!
Напомним, ранее мы писали о том, что освобожденный мэр Мелитополя рассказал, как его держали в плену.
А также рассказывали о том, что экс-глава Uber поехал защищать Запорожье от российских оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!