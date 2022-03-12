Экс-глава Uber приехал защищать Запорожье от оккупантов: "очень много желающих помочь с автоматом в руках"

О том, как он оставил выдающуюся карьеру в Кремниевой долине и поехал защищать родину, Андрей рассказал в интервью "Голосу Америки".

По словам героя, как только 24 февраля Россия напала на Украину, он первым делом позвонил родителям в Запорожье и попросил их уехать в Польшу.

После этого сам полетел из США в Польшу, а оттуда автостопом трое суток добирался до Запорожья. Там он сразу пошел в штаб обороны и "объяснил им, что готов помочь, чем возможно".

"И стало понятно, что очень много желающих помочь с автоматом в руках, но у них не хватает самых базовых вещей для того, чтобы просто их экипировать. У них не хватает одежды, обуви, тактической амуниции, не хватает связи - практически всего, кроме автоматов "Калашникова" у них не хватает", - рассказал Андрей.

Он объяснил журналистам, что сейчас он не стоит с автоматом в руках на блокпостах, а занимается снабжением армии.

"Я работаю со своей группой волонтеров в Америке, которая совместно со мной собирает пожертвования, и мы покупаем недостающие вещи: одежду, медикаменты, электронику, пауэрбанки - все, что нужно этим людям для того, чтобы быть эффективными в защите города. И цель очень простая: я хочу, чтобы мои родители, моя семья могла жить у себя дома, в своей стране в безопасности. Путин все это забрал", - отметил Лискович.

Также доброволец сказал в интервью американскому изданию, что российские бомбардировки только усиливают желание украинцев всеми силами сопротивляться оккупантам и уничтожать их.

"Здесь настолько высокий уровень доверия среди людей, настолько высокий уровень понимания того, что у них общая цель, что нет необходимости использовать документы и формальности. То есть действительно взаимная поддержка очень высокая. И это не может не заряжать энергией тех, кто носит военную форму, и кто участвует в обороне", - подытожил Андрей.