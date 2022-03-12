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Екс-глава Uber приїхав захищати Запоріжжя від окупантів: "дуже багато бажаючих допомогти з автоматом в руках"

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Запоріжжя, Субота 12 березня 2022 22:45
Екс-глава Uber приїхав захищати Запоріжжя від окупантів: "дуже багато бажаючих допомогти з автоматом в руках" Андрій Ліскович кинув кар'єру в США і повернувся в рідне Запоріжжя (фото: golosameriki.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Випускник Гарварда, колишній головний виконавчий директор Uber Works Андрій Ліскович добровольцем повернувся в Україну, щоб захищати рідне Запоріжжя від російських окупантів.

Про те, як він залишив успішну кар'єру в Кремнієвій долині і поїхав захищати батьківщину, Андрій розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами героя, як тільки 24 лютого Росія напала на Україну, він першим ділом подзвонив батькам у Запоріжжі і попросив їх виїхати до Польщі.

Після цього сам полетів із США до Польщі, а звідти автостопом три доби добирався до Запоріжжя. Там він відразу пішов у штаб оборони і "пояснив їм, що готовий допомогти, чим можливо".

"І стало зрозуміло, що дуже багато бажаючих допомогти з автоматом в руках, але у них не вистачає самих базових речей для того, щоб просто їх екіпірувати. У них не вистачає одягу, взуття, тактичної амуніції, не вистачає зв'язку - практично всього, крім автоматів "Калашникова" у них не вистачає", - розповів Андрій.

Він пояснив журналістам, що зараз він не стоїть з автоматом в руках на блокпостах, а займається постачанням армії.

"Я працюю зі своєю групою волонтерів в Америці, яка спільно зі мною збирає пожертви, і ми купуємо відсутні речі: одяг, медикаменти, електроніку, пауербанки - все, що потрібно цим людям для того, щоб бути ефективними в захисті міста. І мета дуже проста: я хочу, щоб мої батьки, моя сім'я могла жити у себе вдома, в своїй країні в безпеці. Путін все це забрав", - зазначив Ліскович.

Також доброволець сказав в інтерв'ю американському виданню, що російські бомбардування тільки посилюють бажання українців усіма силами чинити опір окупантам і знищувати їх.

"Тут настільки високий рівень довіри серед людей, настільки високий рівень розуміння того, що у них спільна мета, що немає необхідності використовувати документи і формальності. Тобто дійсно взаємна підтримка дуже висока. І це не може не заряджати енергією тих, хто носить військову форму, і хто бере участь в обороні", - підсумував Андрій.

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