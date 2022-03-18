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Підполковник Матуляк Геннадій врятував ціною свого життя ціле село під Гостомелем

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П'ятниця 18 березня 2022 17:21
Підполковник Матуляк Геннадій врятував ціною свого життя ціле село під Гостомелем Підполковник Матуляк врятував ціле село і розгромив колонну ворога під Гостомелем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Підполковнику Геннадію Васильовичу Матуляку президент Зеленський надав звання Героя України 1 березня, посмертно. За те, що він знищив скупчення ворога під Гостомелем і врятував від загибелі ціле село.

Що відомо про Героя України – читайте в матеріалі Styler нижче.

Геннадій Васильович Матуляк загинув 26 лютого 2022 року. Підполковник Матуляк служив у Миколаївській 299-й бригаді тактичної авіації, був пілотом Су-25м1к.

Як відгукуються його товариші по службі та колеги, Матуляк був справжнім льотчиком, асом, крутіше Тома Круза в Top Gun.

Крім літаків і неба, у нього була ще одна пристрасть – їзда на мотоциклі та польоти в декількох метрах від верхівок дерев.

Підполковник Матуляк Геннадій врятував ціною свого життя ціле село під Гостомелем

Підполковник Геннадій Матуляк

У 2011 році українська авіація переживала не найкращі свої часи, але саме тоді Геннадій Васильович здійснив свій перший політ на Су-25.

У той час він мав звання майора. Була можливість звільнитися з армії та піти в цивільну авіацію, де він точно мав би більший оклад, але Матуляк твердо вирішив присвятити своє життя захисту України.

26 лютого Геннадій Матуляк героїчно знищив колону російських окупантів на півночі Києва, в районі Гостомеля. І в останні секунди свого життя він відводив падаючий штурмовик і житлової забудови села Глібівка Вишгородського району.

Жителі цього села виявили останки льотчика і тимчасово поховали їх поруч з місцем аварії літака.

У Геннадія Мотуляка залишилася дружина Софія і двоє діток – син Руслан і дочка Софія.

Вічна пам'ять Герою України!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звільнений мер Мелітополя розповів, як його тримали в полоні.

А також розповідали про те, що ексглава Uber поїхав захищати Запоріжжя від російських окупантів.

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