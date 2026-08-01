Медовий спас: що робити на Маковія, аби прикликати щастя в дім

Яке церковне свято 1 серпня

Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього бере початок із традиції, що існувала у Константинополі. У спекотний літній період, коли містом часто поширювалися хвороби, частину Хреста Господнього виносили з імператорського храму та несли вулицями, освячуючи воду й благословляючи людей.

Згодом ця традиція поширилася і в інших християнських країнах. Під час богослужіння Хрест урочисто виносять для поклоніння, а після літургії звершують освячення води.

Цього ж дня Церква також вшановує пам'ять святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які загинули за вірність своїм переконанням.

У народній традиції свято назвали Маковієм або Медовим Спасом. До храму приносять свіжий мед, мак і букети з польових квітів та запашних трав, які після освячення зберігають удома як символ добробуту і щастя родини.

Також 1 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Що заборонено робити цього дня

З Маковієм пов'язано чимало народних вірувань. Наші предки вважали, що цього дня краще уникати:

сварок, образ і з'ясування стосунків;

відмови в допомозі тим, хто її потребує;

важкої фізичної праці, якщо її можна перенести;

гучних розваг і надмірностей, адже починається піст;

безпідставної марнотратності та необдуманих покупок.

Також існувало повір'я, що після Маковія вода починає холоднішати, тому купальний сезон поступово завершується.

Традиції та прикмети на Маковія

Головною традицією цього дня є відвідування храму. Віряни освячують мед нового збору, мак, воду та букети з польових квітів і лікарських трав, які в народі називають "маковійчиками".

Освячений мед традиційно куштують усією родиною, а сухі трави з букета нерідко зберігають упродовж року.

Наші предки також звертали увагу на прикмети:

дощ на Маковія віщує щедрий урожай;

ясний і сонячний день обіцяє теплий серпень;

сильний вітер вважали ознакою сніжної зими.

Хто святкує День ангела 1 серпня

За новим церковним календарем цього дня іменини відзначають: Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір і Софія.