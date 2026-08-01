Медовый спас: что делать на Маковия, чтобы призвать счастье в дом
1 августа православные верующие по новому лианскому календарю отмечают Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. В народе этот праздник больше известен как Маковия или Медовый Спас, именно в этот день начинается Успенский пост.
РБК-Украина рассказывает, что известно о празднике 1 августа, что в этот день принято делать и у кого именины.
Какой церковный праздник 1 августа
Праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня берет начало с традиции, существовавшей в Константинополе. В жаркий летний период, когда по городу часто распространялись болезни, часть Креста Господня выносили из императорского храма и несли по улицам, освящая воду и благословляя людей.
Впоследствии эта традиция распространилась и в других христианских странах. Во время богослужения Крест торжественно выносят для поклонения, а после литургии совершают освящение воды.
В этот же день Церковь также чтит память святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, погибших за верность своим убеждениям.
В народной традиции праздник назвали Маковием или Медовым Спасом. В храм приносят свежий мед, мак и букеты из полевых цветов и душистых трав, которые после освящения хранят дома как символ благополучия и счастья семьи.
Также 1 августа начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Что запрещено делать в этот день
С Маковием связано немало народных верований. Наши предки считали, что в этот день лучше избегать:
- ссор, обид и выяснение отношений;
- отказа в помощи тем, кто в ней нуждается;
- тяжелого физического труда, если его можно перенести;
- громких развлечений и излишеств, ведь начинается пост;
- безосновательной расточительности и необдуманных покупок.
Также существовало поверье, что после Маковия вода начинает холодать, поэтому купальный сезон постепенно завершается.
Традиции и приметы на Маковии
Главной традицией этого дня является посещение храма. Верующие освящают мед нового сбора, мак, воду и букеты из полевых цветов и лекарственных трав, которые в народе называют "маковойчиками".
Освященный мед традиционно пробуют всей семьей, а сухие травы из букета нередко хранят в течение года.
Наши предки также обращали внимание на приметы:
- дождь на Маковии предвещает щедрый урожай;
- ясный и солнечный день сулит теплый август;
- сильный ветер считали признаком снежной зимы.
Кто празднует День ангела 1 августа
По новому церковному календарю в этот день именины отмечают: Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор и София.