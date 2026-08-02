Важливе церковне свято і День Повітряних Сил: що відзначаємо 2 серпня і в які прикмети вірили раніше

Яке сьогодні церковне свято

2 серпня Церква вшановує перенесення мощей святого першомученика Стефана.

Святий Стефан був одним із семи дияконів, яких апостоли обрали для служіння в першій християнській громаді Єрусалима. Він прославився щирою вірою, мудрістю та сміливими проповідями, відкрито захищаючи християнське вчення.

Саме через це його звинуватили у богохульстві та засудили до страти через побиття камінням. Стефан став першим мучеником за християнську віру, тому його називають Першомучеником.

За церковним переданням, місце поховання святого було знайдене через багато років після його смерті завдяки видінню, яке отримав священник Лукиан. Після віднайдення мощі перенесли для загального вшанування, а сама подія стала важливою для ранньої Церкви та розвитку паломництва.

День Повітряних Сил ЗСУ

Щороку в першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних Сил Збройних сил України.

Цього дня вшановують військовослужбовців, які захищають українське небо, відбивають ракетні та дронові атаки, забезпечують протиповітряну оборону й виконують бойові завдання під час війни.

Свято є нагодою подякувати українським льотчикам, зенітникам, радіотехнічним військам та всім військовим, які щодня стоять на захисті повітряного простору України.

Що не можна робити 2 серпня

За народними віруваннями цього дня не радили:

сваритися, лихословити та ображати інших,

жорстоко поводитися з тваринами,

позичати гроші чи продукти,

зловживати алкоголем,

залишати на ніч брудний посуд або невипраний одяг.

Водночас день вважали вдалим для наведення ладу в оселі. Також наші предки вірили, що цього дня корисно скупатися у водоймі для зміцнення здоров'я.

Народні прикмети 2 серпня

листя на деревах почало жовтіти - осінь буде ранньою;

багато ранкової роси - незабаром задощить;

птахи літають низько - чекайте на опади.

У народі також вірили, що вмивання джерельною водою до сходу сонця допомагає зберегти здоров'я, а святий Стефан вважається покровителем домашніх тварин, особливо коней. Саме тому господарі цього дня добре доглядали за ними та намагалися не перевантажувати роботою.

Хто святкує день ангела

2 серпня іменини відзначають: