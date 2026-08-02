Серпень подарує радісне життя лише цим знакам Зодіаку: у кого закінчиться чорна смуга

Лев

Левам більше не потрібно тягнути на собі те, що давно втратило сенс. Серпень принесе важливе усвідомлення: не всі битви потрібно вигравати, деякі варто просто залишити позаду. Саме це рішення звільнить місце для нових можливостей.

У другій половині місяця можуть з'явитися приємні новини, пов'язані з роботою, фінансами або особистим життям. Довіртеся змінам і не бійтеся сказати "так" новим шансам.

Рак

Ракам серпень нарешті поверне внутрішній спокій. Події, які останнім часом виснажували емоційно, поступово втратять свою силу, а на їхнє місце прийдуть стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Карти радять більше часу приділити собі та людям, поруч із якими ви почуваєтеся по-справжньому щасливими. Саме підтримка близьких допоможе остаточно залишити чорну смугу позаду й відкрити двері до нового етапу життя.

Терези

Терези отримають довгоочікувану винагороду за терпіння. Якщо останні місяці здавалися нескінченним випробуванням, серпень покаже, що всі труднощі були не марними. З'явиться шанс вирішити проблему, яка давно не давала спокою.

Особливо вдалими можуть стати питання, пов'язані з роботою, переїздом або новими знайомствами. Не відмовляйтеся від несподіваних пропозицій - серед них може ховатися саме той шанс, на який ви давно чекали.

Стрілець

Стрільці знову відчують смак життя. Після періоду сумнівів і невизначеності ви зрозумієте, куди хочете рухатися далі. Серпень принесе натхнення, нові ідеї та бажання діяти без страху.

Карти Таро радять не озиратися на минулі помилки. У цьому місяці важливо дивитися вперед, адже саме сміливість допоможе вам відкрити двері, які раніше здавалися зачиненими.

Козоріг

Для Козорогів серпень стане місяцем насолоди і спокою. Напруга, яка накопичувалася останнім часом, почне спадати, а складні ситуації вирішуватимуться набагато швидше, ніж ви очікували.

Карти радять не поспішати й не намагатися контролювати абсолютно все. Іноді найкращі зміни приходять саме тоді, коли ви дозволяєте життю самому розставити все на свої місця. Наприкінці місяця можливий приємний сюрприз, який остаточно переконає вас, що чорна смуга залишилася в минулому.