Щур, Бик, Дракон і Кінь: астрологиня Гміттер розповіла, чого їм чекати з 17 жовтня

Щур

Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для Щурів зміни можуть початися з розмови з другом, який довго не прислухався до їхніх порад. Людина, яка раніше відкидала ваші ідеї, раптом може сама звернутися по допомогу або розповісти про новий план. Не варто дорікати їй за минулі помилки - краще скористайтеся моментом, щоб налагодити стосунки. Відтепер у вас буде більше простору для дружби, а не для нескінченних спроб когось переконати.

Бик

Роки народження: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Бикам 17 жовтня може принести несподіване рішення давньої побутової або робочої проблеми. Зверніть увагу на речі, які вас оточують, особливо вдома: корисний інструмент, забута річ або стара ідея можуть виявитися саме тим, чого бракувало. Спробуйте підійти до звичних завдань інакше - це допоможе заощадити час і сили. Іноді для помітного результату не потрібно докладати більше зусиль, достатньо знайти простіший спосіб дії.

Дракон

Роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам час перестати приховувати те, що насправді їх турбує. За прогнозом, відверта розмова з близьким другом допоможе поглянути на ситуацію без зайвого страху та гордості. Можливо, ви давно намагаєтеся самостійно впоратися з проблемою, хоча поруч є людина, готова підтримати вас слушною порадою. Щойно ви дозволите собі бути чесними, стане легше рухатися вперед і повертати впевненість у власних силах.

Кінь

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Коні можуть нарешті подивитися на минулі невдачі під іншим кутом. Розмова з кимось із близького оточення здатна змінити ваше сприйняття подій, які ви довго прокручували в голові. Замість того щоб знову звинувачувати себе за помилки, спробуйте зрозуміти, чого вони вас навчили. Це допоможе звільнити увагу для теперішніх цілей, повернути рішучість і сміливіше рухатися до того, чого ви справді прагнете.